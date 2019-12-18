Украинская энциклопедия вышла в 17 томах

В 1957 году приказали создать Украинскую советскую энциклопедию. Фото: Wikipedia

18 декабря 1957 центральный комитет коммунистической партии УССР издал постановление об издании Украинской советской энциклопедии.

Председателем Главной редакции УСЭ сделали писателя Николая Бажана. Всего в редакцию вошло 40 человек. В издании приняли участие более 5 тыс. авторов.

В 1959-1965 годах в Киеве издали 17 томов энциклопедии. В них вошло 45 тыс. слов и 120 иллюстраций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кобзарей и лирников хотели уничтожить

В предисловии к энциклопедии было указано, что она должна показать единство украинского народа с русским и всеми другими народами СССР и что она направлена ​​против украинского буржуазного национализма. Это отразилось в статьях о гетманах Иване Мазепе, Павле Орлике и Петре Дорошенко. В УСЭ было мало разделов об этнографии и украинцах в мире. Было немного информации об истории до до Октябрьского переворота 1917 года.

17 декабря 1946 отдел изобретательства Министерства Вооруженных Сил СССР выдал авторские свидетельства сотрудникам Харьковского физико-технического института АН УССР Виктору Маслову и Владимиру Шпинелю.