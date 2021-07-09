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пятница, 09 июля 2021 11:09

Украинец напал на российского чиновника в Польше

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Украинец напал на российского чиновника в Польше
Андрей Потебня был сторонником свержения российского самодержавия и установления демократического строя Фото: wikipedia

9 июля 1862 года украинец Андрей Потебня совершил покушение на царского наместника Польши Александра Лидерса. Хотел отомстить за злоупотребления следователей по делам задержанных офицеров-революционеров.

Потебня родился в 1838 году в Полтавской области и происходил из казацкого рода. Имел старшего брата Александра, который в будущем станет выдающимся украинским языковедом. Увлечений брата науками Андрей не разделял. При содействии родителей поступил в Орловский, а затем в Полоцкий кадетский корпус. Обучение оканчивал в Петербурге. После стал офицером 16-го Шлиссельбургской пехотного полка, расквартированного в Варшаве Королевства Польского - автономного польского государства в составе Российской империи.

Через два года успешной службы Потебню направили в Царскосельскую стрелковую школу недалеко от Петербурга. Там познакомился с другом Тараса Шевченко, военным Зигмунтом Сераковским. С 1857-го тот руководил польским военным кружком, к которому принадлежали офицеры российской армии, поддерживающие идеи демократических преобразований в России и независимость Польши. Зигмунт был сторонником польско-российско-украинского сотрудничества в целях свержения самодержавия. Эти взгляды стали ключевыми и для Потебни.

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По возвращении в Польшу в 1861 году, Андрей Потебня организовал тайный Комитет российских офицеров, получивший неофициальное название "Организация Потебни". Члены принимали активное участие в подготовке Польского восстания, но некоторых из них разоблачили. Следствие злоупотребляло своими полномочиями в отношении задержанных с разрешения высших кругов. Тогда Потебня решил застрелить губернатора Польского королевства Александра Лидерса. Незадолго до того чиновника уже отправили в отставку и отозвали в Петербург, но он завершал некоторые политические дела.

9 июля Лидерс гулял в Саксонском саду Варшавы, традиционно без охраны. Потебня подошел из засады, выстрелил из пистолета, попал губернатору в шею и скрылся. Но надежды Потебни на скорую смерть чиновника не оправдались - рана оказалась не смертельной.

"Негодяй стреляет в спину!", - воскликнул ему Лидерс, зажал рану рукой и вернулся во дворец. В дальнейшем выходил с охраной.

После покушения Потебня участвовал в польском Январском восстании. Несмотря на его очевидное поражение обещал сохранить революционный офицерский комитет. В ночь на 5 марта 1863-го вместе с отрядом повстанцев напал на большой отряд русских солдат у города Пяскова Скала. Получил ранение в грудь и скончался на руках собратьев. Последними его словами были: "Дай вам Бог победить в борьбе против тирании".

Государственность Речь Посполитая потеряла в ходе трех разделов Польши 1772-го, 1793-го и 1795 года. Ее территории разделили между собой Российская, Австрийская империи и королевство Пруссия.

Ненадолго восстановить государственность полякам удалось с помощью Наполеона Бонапарта. В 1807 году он способствовал образованию Варшавского герцогства, находившегося в личной унии с наполеоновским союзом. После поражения Наполеона государство снова поделили, а поляки, особенно шляхта, не оставляли надежд на его возрождение. Одно из крупных восстаний вспыхнуло в ноября 1830-го. Завершилось поражением и значительным ограничением самоуправления.

Позже в национальном польском движении сформировалось два лагеря - "белых" и "красных". Первые объединяли преимущественно большую шляхту, выступавшую за использование пассивной тактики борьбы, которая позволила бы восстановить политическую автономию. "Красные" же объединяли различные слои общества. Планировали получить независимость вооруженным путем и восстановить государство в границах 1772 года.

22 января 1863-го началось национальное восстание в Королевстве Польском. Цель - восстановления государственности. Участие в нем, кроме поляков, приняли литовцы, белорусы и украинцы.

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Дата
09
июля

Украинец напал на российского чиновника в Польше

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