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четверг, 03 декабря 2020 18:02

Украине передали договор, которым закончили войну

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Украине передали договор, которым закончили войну
Копию Брест-Литовского мирного договора привезет Кулеба. Фото: Укринформ

Факсимильную копию Брест-Литовского мирного договора передали Украине. Его подписали 1918 года представители Украинской Народной Республики с одной стороны и Германской империи, Австро-Венгерской империи, Османской империи и Болгарского царства с другой.

Договор нашли в Османском архиве в Стамбуле, передает "Укринформ". Его привезет в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы по всему миру будем искать исторические документы и артефакты, которые будут показывать преемственность нашей государственной традиции и нашей дипломатии, потому что это важно для построения государства и для построения нашей идентичности", - сказал Кулеба.

Документ удалось найти благодаря усилиям Посольства Украины в Турции и Генконсульства Украины в Стамбуле.

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"Это замечательное открытие в Османском архиве позволило обновить страницу истории, которая тесно связана с украинским созданием государства. Приятно, что эта частица истории, духа и атмосферы будет в Украине", - сказал посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

Копию мирного договора передадут в музей Министерства иностранных дел Украины.

Украинские дипломаты и ученые нашли в Османском архиве Турции оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора 1918 года и ратификации гетмана Павла Скоропадского.

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Дата
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