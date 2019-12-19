Украинцы захватили корабль на Черном море

Первое письменное упоминание о казаках датируется 1489 годом. Вспоминает о них польский хронист Марцин Бельский Илюстрация: 670081.blogspot.com

19 декабря 1492-го Великий князь литовский Александр Ягеллончик написал письмо крымскому хану Менгли-Гирею. В нем встречается одно из первых письменных упоминаний об украинских казаках.

Перед этим, хан жаловался в письме к князю, что "черкесы", как тогда называли казаков, напали на турецкую галеру у Тягина, захватили ее, освободили пленников, экипаж зарезали, а оставшихся взяли в плен. Поход возглавлял князь Богдан Глинский.

"Писал ты в письме своем, что наши люди киевляне и черкессы, придя Днепром под Тягиней корабль твой разбили и одного мужа твоего схватили и много состояния и денег забрали. Потом другого мужа твоего захватили и быков с ним взяли. После того под Тягиней черкессы же десять лошадей взяли, а три человека захватили и с собой увели. Нам неизвестно, произошло ли это по нашей воле. Поэтому послали наших урядников украинских, чтобы тех нашли среди казаков, а когда найдут - передадут твоему слуге и людей, которые были захвачены и состояние, что забрали. А тех подлых людей, совершивших это, прикажем казнить ", - отвечал ему на жалобу князь.

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Несмотря на обещание наказания, князь не причинил Глинскому вреда. Уже через несколько лет казацкий предводитель разогнал османскую залога Очакова.

За месяц до того - 15 ноября 1492 путешественник Христофор Колумб высадился на острове в Атлантическом океане - сейчас Багамы, и открыл табак. Аборигены называли листья "табако", а его свертки - "сигаро". Матросы привезли табак в Европу. Позже врач короля Испании Филиппа II начал рекламировать его как универсальное лекарство.