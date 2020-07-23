Украинцы участвовали в становлении Польши, Московии, Израиля и США - историк

Украина должна сформировать консолидированную и твердую позицию в сфере политики национальной памяти. Фото: facebook.com/ukrainians.in.the.world/

Историк Тарас Чухлиб считает, что украинцы должны сформировать консолидированную и твердую культурологическую позицию в сфере политики национальной памяти не только в Украине, но и в мире.

"Украинцы имеют больше прав на историю Польши, России, Израиля и США, чем те поляки, русские, евреи и американцы, которые утверждают о принадлежности не только нашей истории, но и территории к сферам интересов их государств. Сегодня каждому украинцу известен факт непосредственного участия наших предков в становлении Речи Посполитой, Московского царства, современного Израиля, а также в борьбе за независимость США. Именно поэтому современные государственные, общественные и частные институты нашей национальной памяти должны проводить четкую и взвешенную политику информационного наступления на поле вышеупомянутых ситуативных противников или союзников", - рассказывает исследователь в интервью изданию "Украинский интерес".

Он подчеркивает, что Украина должна проводить информационно-внешнюю национальную политику исторической памяти относительно зарубежных стран в защиту украинцев, проживающих там. Должна привлекать поляков, евреев, русских и представителей других этносов в Украине к единому полю украинской национальной памяти.

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Становление украинского этноса связано с праславянскими племенами, берущими свое начало от периода существования государства Большая Скития в VIIІ-IІІ в. до н. э. Они нашли общий язык с ираноязычными племенами. Но это еще нужно доказывать.

Название "украинцы" берет свое начало со времен княжей Руси, но закрепилось лишь после национально-освободительной революции, возглавляемой гетманом Богданом Хмельницким.

"Казацкая элита поняла, что новое государство и новая политическая нация, возникшие в результате этих событий, должны иметь оригинальные и неповторимые в мире названия. Ведь в то время польский король был "Великим князем Русским", а население Московского царства называлось также русскими людьми. Поэтому Богдан Хмельницкий и его соратники и последователи начинают использовать такие народные названия, как "Украина", "украинский", "украинцы" для самоидентификации", - утверждает ученый.

Название "Украина" впервые упоминается в Киевской летописи под датой 18 апреля 1187 года. Слово присутствует в отрывке о смерти переяславского князя Владимира Глебовича. Историк Ярослав Грицак подчеркивал, что в XVII в. слово "Украина" употребляли довольно редко. Однако с тех пор оно начинало употребляться все чаще и чаще. Это связано с казаками - центральным символом украинской идентичности: Украина как край запорожских казаков.