Украинцы стеснялись признаваться о спасении евреев во время войны - историк

Нацисты уничтожали евреев во время Второй мировой войны. Много украинцев спасали их и прятали от оккупационной власти. Но после завершения войны стеснялись этого и не рассказывали.

"Те, кто прятал у себя евреев, рисковали жизнью. Подставляли свои семьи, потому что за это их расстреливали. Наказывали даже соседей, которые не написали донос, - рассказал Gazeta.ua историк Ярослав Грицак. - Но еврейская тема запрещалась в Советском Союзе. Поэтому люди скрывали свои истории о спасении евреев".

Автор: polukr.net Ярослав Грицак: "Все европейские народы принимали участие в воплощение Холокоста. Нужно напоминать, что зло - всеобъемлющее. Никто не имеет иммунитета к нему. Следует помнить об этом и очень осторожно относиться к своему прошлому. Чтобы такое никогда больше не повторилось"

О некоторых случаях помощи становилось известно гораздо позже. Когда спасеные хотели отблагодарить.

"Еще одна причина замалчивания подвигов - делали их невыгодны Советскому Союзу, - продолжает исследователь. - Много для спасательных акций сделала греко-католическая церковь, митрополит Андрей Шептицкий и его брат Климентий. Они спасли несколько сотен евреев. В СССР их называли националистами и коллаборационистами".

Но Советскому Союзу было выгодно показывать преступления Германии, доказывать большое количество жертв. Почему о Бабьем Яре молчали?

Потому что в Советском Союзе о Холокосте не говорили. Евреев не выделяли, подавали их уничтожения как террор против советских граждан. Будто их расстреливали не по принадлежности к отдельному народу, а как представителей советской идеологии. Это ложь. Замалчивание Холокоста происходило последовательно по всему Советскому Союзу. Только в Балтийских странах было немного свободнее. В Украине трагедии замалчивали полностью. В истории УССР о евреях не вспоминали вообще, будто они здесь никогда не жили. Хотя на самом деле жило даже больше по сравнению с другими странами. В истории УССР о евреях не вспоминали вообще, будто они здесь никогда не жили Киевляне помнили о Бабьем Яре, в семьях вспоминали погибших родственников и знакомых. Но не имели места куда могли бы прийти и почтить память. Советская власть делала вид, что ничего не было. Люди приходили к пустырям. Автор: kby.kiev.ua Немецкий приказ о сборе евреев Киева, вывешенный 28 сентября 1941 года. Тех, кто пришел, расстреляли в Бабьем Яру

Достаточно ли сделали украинцы для чествования жертв Бабьего Яра за годы независимости?

Сделано очень мало. Это одна из самых постыднейших страниц за 30 лет. Уровень осознания этой трагедии очень низкий. Активизировались с появлением споров вокруг российского проекта 2016-го. Началась дискуссия между евреями обеих стран - "путинюден" и "жидобандеровцами". Если мы имеем серьезные намерения относительно европейской интеграции, то нужно навести порядок со своим прошлым. Ключевую роль в этом должно сыграть государство, которое представляет национальные интересы. Оно должно в первую очередь интересоваться и отвечать за национальную память. Автор: kby.kiev.ua Евреев гонят на расстрел в Бабьем Яру История украинцев долго замалчивалась. Поэтому они сейчас наверстывают в первую очередь свое, меньше обращаются к еврейской или польской истории. Но это не оправдание. Время ставит новые требования. Холокост - сейчас центральный символ европейской памяти. А Украина - одна из главных территорий Холокоста. Холокост - сейчас центральный символ европейской памяти. А Украина - одна из главных территорий Холокоста. Должны думать об интеграции украинского прошлого в европейское пространство. Когда то польский профессор Мария Янонь сказала: "Мы идем в Европу, но со своими мертвыми". Должны говорить не только о Холокосте, Голодоморе, депортации крымских татар, но и о другие трагедиях, которые имеют геноцидный характер. Следует показать Европе, что Украина была в центре большой катастрофы. Она продолжалась с 1914-го по 1947 год. Поэтому вправе требовать к себе отдельного отношения. При более ответственном взгляде на прошлое, получаем шанс лучше вписать Украину в европейское пространство.

Автор: kby.kiev.ua Евреи идут по улицам Киева в Бабий Яр. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста В Украине продолжается борьба между двумя проектами в Бабьем Яру - государственным и частным. Путь выхода из этой ситуации?

Путь есть, но нет политической воли, чтобы стать на него. Он очень простой и общепринятый. Следует провести конкурс проектов и создать международную комиссию. Она оценит и вынесет свое решение. В Варшаве создали прекрасный музей истории евреев. Делался вполне открыто в сотрудничестве польского правительства, власти Варшавы, еврейской общины и Израиля. У нас ни руководство государства, ни киевская власть на такой шаг не пошли. Предпочли частный проект, который имеет деньги. Пошли советским путем: я начальник - ты дурак. Или - у кого есть деньги, тот заказывает музыку. Нарушен принцип состязательности. Автор: uinp.gov.ua Пленные под наблюдением немецких военных закапывают расстрелянных людей в урочище Бабий Яр в Киеве, октябрь 1941 года. Казнить киевлян начали 29 сентября. В нацистском "Донесении о событиях в СССР" 12 октября записали: "Общее число казненных зондеркомандой 4а превысило 51 тыс." Среди спонсоров частного проекта есть российские олигархи, которые фигурируют в деле вмешательство в американские выборы 2017 - когда победил Дональд Трамп. С точки зрения международного права, они преступники. В Украине на это внимание не обращают и не говорят. Такие люди не имеют права участвовать в создание политики памяти.

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Что в первую очередь должны помнить о Бабьем Яре нынешние граждане Украины?

Бабий Яр стал символом одной из крупнейших катастроф в истории Европы. Олицетворял уничтожения евреев в Восточной Европе, подобно концлагерю Аушвиц для Западной. Но если о Аушвице знали в мире, то Бабий Яр - нет. Он стал еще и символом сознательного замалчивания советским режимом этой страницы истории. Это тяжелое наследство Украины, мы должны научиться о нем говорить. Бабий Яр стал символом сознательного замалчивания советским режимом этой страницы истории. Это тяжелое наследство Украины, мы должны научиться о нем говорить. Жители Украины должны знать, что это их трагедия. Произошла не только при участии евреев. Украинцы были среди полицейских, которых привлекали к организации процесса расстрелу. Поэтому мы не должны задаватся и говорить, что не имеем к этому отношения. Все европейские народы принимали участие в воплощение Холокоста. Нужно напоминать, что зло - всеобъемлющее. Никто не имеет иммунитета к нему. Следует помнить об этом и очень осторожно относиться к своему прошлому. Чтобы такое никогда больше не повторилось. Автор: wikipedia.org Актриса кукольного театра Дина Проничева выступает во время судебного заседания над нацистами в Киеве 24 января 1946 года. Женщина смогла спастись во время расстрелов в Бабьем Яру в конце сентября 1941 года Украинцев уничтожали в Бабьем Яру в течение 1942-1943 годов. В частности, более 600 членов Организации украинских националистов. Среди них поэтесса Елена Телига. Украинцы-диссиденты сделали все возможное, чтобы память о Бабьем Яре увековечить. Ключевую роль сыграла речь Ивана Дзюбы во время стихийного митинга 1966 года. Он стеснялся того, что среди его народа были соучастники акции уничтожения евреев. И отметил, что не все украинцы - антисемиты. Так как и не все евреи имеют антиукраинские настроения. Призвал делать все возможное, чтобы поддерживать мирное сосуществование. Автор: radiosvoboda.org Люди сходятся на первый митинг памяти жертв Бабьего Яра, 24 сентября 1966 года. Он был несанкционированный. Призвал собраться 29-летний работник Киевской обсерватории Амик Бриллиант. Он сделал плакат и закрепил на уцелевшей стене разрушенного еврейского кладбища возле Бабьего Яра. Пришло до 50 человек. Договорились проводить митинги 29 сентября - день начала расстрелов 1941



В течение 29-30 сентября 1941 года, с 10:00 до 19:00, каждый желающий почтить память расстрелянных может прийти в Бабий Яр и у различных памятников на территории заповедника взять символические камни и лампадки, чтобы положить в мемориальных мест. Ориентиром к местам, где будут раздавать камни и лампадки, служить специально установленные указатели. В Бабьем Яру на протяжении 29-30 сентября уничтожили 33 771 человек. С середины октября того года нацисты начали специальные акции, во время которых расстреливали коммунистов-подпольщиков, цыган, душевнобольных, заложников, моряков Днепровской флотилии, членов Организации украинских националистов. Всего за годы войны в Бабьем Яру убили до 100 тыс. человек В течение 29-30 сентября 1941 года, с 10:00 до 19:00, каждый желающий почтить память расстрелянных может прийти в Бабий Яр и у различных памятников на территории заповедника взять символические камни и лампадки, чтобы положить в мемориальных мест. Ориентиром к местам, где будут раздавать камни и лампадки, служить специально установленные указатели.