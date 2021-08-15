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понедельник, 16 августа 2021 08:20

Украинцы и поляки заключили мировую после битвы

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Украинцы и поляки заключили мировую после битвы
Армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой у Зборова 1649-го. Фото: https: //zolotapektoral.te.

Армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна ІІ Казимира в Зборовской битве 16 августа 1649-го. Результатом битвы стал Зборовский договор.

В июне того года казаки под руководством гетмана Богдана Хмельницкого начали наступление на западные земли. На помощь Хмельницком прибыл отряд крымских татар во главе с ханом Ислям-Гераем ІІІ. Казаки нанесли поражение передовым частям польской армии и окружили остатки вражеских войск в крепости Збараж, ныне Тернопольская область. На подмогу осажденным из-под Люблина отправилось 30 тыс. войско, возглавляемое королем Яном II Казимиром.

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Богдан Хмельницкий блокировал крепость. Многие не выдерживали и бежал к казакам. Хмельницкий пошел навстречу королю. В 80 км от Збаража казаки вышли из укрытия и одновременно ударили в нескольких местах.

Войско Речи Посполитой потеряло 7 тыс. человек, в казаков и татар почти все живы. Король отправил чиновника на тайные переговоры в ханского визиря Сефер Газе-ага. Канцлер обещал восстановить ежегодную дань Крыму и оплатить 400 тыс. золотых за отступление из-под Зборова. Дал задаток. Ислам-Герай требовал от Богдана Хмельницкого мира с королем. Гетман снял осаду Збаража и заключил с Яном Казимиром Зборовский договор. Всем участникам войны объявили амнистию.

18 августа 1649 Богдан Хмельницкий подписал с польским королем Яном II Казимиром Зборовский мирный договор. Украина на территории Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств получила автономию. На територии Гетманщины не имели права находиться войска Речи Посполитой и евреи.

Восстановили в правах православную Киевскую митрополию. Киевский митрополит и двое епископов должны были войти в состав сената Речи Посполитой. Мирный договор не удовлетворял ни казаков Богдана Хмельницкого, ни правительство Речи Посполитой. Обе стороны начали подготовку к новому этапу войны.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
августа

Украинцы и поляки заключили мировую после битвы

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