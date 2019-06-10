Украинцев выделили в отдельную категорию заключенных

Создали украинское отделение ГУЛАГа Фото: Календарь Украины

Украинское отделение Главного управления лагерями - ГУЛАГ создали при НКВД Украинской ССР 10 июня 1934-го. В лагерях установили нечеловеческие условия. В них отбывали наказание за мелкие нарушения.

На украинский отдел ГУЛАГа возлагались задачи: изоляции "ненадежных элементов" украинского происхождения, превращение их в дешевую рабочую силу. Также требовали ликвидации определенных категорий заключенных.

Лагеря должны были превратить людей в послушных "строителей светлого коммунистического будущего".

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В лагеря попадали деятели Украинской народной республики, ученые и художники, священники, крестьяне и рабочие. Всех их называли "классово враждебными элементами" или представителями "украинского буржуазного национализма". Все были обречены на медленную смерть на лесопильных, штольнях, строительстве.

В 1953-м украинцы составили более половины заключенных ГУЛАГа. Большинство сохраняли достоинство, сопротивлялись и организовывали восстания.

17 мая 1919-го принято Постановление ВЦИК "О лагерях принудительных работ". Организацией и руководством лагерями занималась Всероссийская чрезвычайная комиссия. На начало 1920-х функционировало 5 типов лагерей. Это лагеря принудительных работ особого назначения, общего типа, производственные, для военнопленных и распределители. Такая классификация была условной. 1920-го по указанию председателя СНК РСФСР Владимира Ленина начали образовываться концентрационные лагеря для арестованных за контрреволюционные преступления.