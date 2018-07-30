Украинцев внесли в список порабощенных наций

"Неделю порабощенных наций" отмечали в июле. Фото: Cuban exile quarter

30 июля 1959 года в Вашингтоне Конгресс США провозгласил ежегодное проведение "Недели порабощенных наций".

Событие должно было привлечь внимание к народам, которые закабалил коммунистический режим.

Мероприятию предоставили официальный статус благодаря принятию резолюции Конгресса США, автором проекта которой был президент Украинского конгрессового комитета Лев Добрянский.

Был утвержден перечень угнетенных наций, в который вошли украинцы. В список также включили - государство Идель-Урал, оно должно было объединить тюркские народы европейской части России, Казакию, которую хотели основать донские, кубанские и кавказские казаки и Туркестан, за его создание выступали среднеазиатские народы.

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"Неделю порабощенных народов" отмечали в течение третьей недели июля. Проводили официальные церемонии и демонстрации в поддержку угнетенных народов.

Президент Украины Петр Порошенко основал государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки украинских заложников, содержащихся в тюрьмах РФ.