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среда, 28 августа 2019 14:02

Украинцев обвинили в попытке восстановления УНР и расстреляли

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Украинцев обвинили в попытке восстановления УНР и расстреляли
Киевское ЧК осудило украинских военных. Фото: "Большой Киев"

28 августа 1921-го Киевская губернская ЧК рассмотрела дело по обвинению в участии в Центральном украинском повстанческом комитете членов городской военной организации Сечевых стрельцов и боевой группы атамана Тихона Бесарабенко.

Их обвинили в попытке свержения советской власти с целью восстановления УНР и содействии установлению власти государств Антанты над Украиной, повідомляє uamodna.com.

За организацию повстанческой деятельности 39 человек расстреляли. Среди них был поэт Григорий Чупринка и соучредитель УВО Иван Андрух. Казнили четырех женщин.

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К заключению в концентрационном лагере на 5 лет осудили 25 человек, среди них 12 женщин.

Приговор суда был выполнен 28 августа 1921-го.

В поселке Бильшивцы Галицкого района Ивано-Франковской области нашли массовое захоронение жертв репрессий. Их замучили в местной музыкальной школе. Когда-то она служила помещением для органов НКВД. Заключенные, которых удерживали в подвале, были участниками украинского подполья.

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Дата
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