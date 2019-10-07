Украина вернули копии документов времен Первой мировой

Украине вернули документы вывезенные из Львова в 1940-х Фото: life.pravda.com.ua

Польша передала Украине копии документов времен Украинской Народной Республики. Их получила Львовская национальная библиотека имени Василия Стефаника. Оригиналы вывезли со Львова после Второй мировой войны.

Это цифровые фотокопии архивных документов и рукописей Научного общества имени Тараса Шевченка. Относятся к истории украинских сечевых стрельцов, УНР, ЗУНР и личному архиву Дмитрия Донцова, сообщает Польское радио.

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В передаче документов приняли участие: директор польской Национальной библиотеки Томаш Маковский, директор Национального заведения имени Оссолинских во Вроцлаве Адольф Юзвенко и директор Львовской национальной научной библиотеки Василий Ферштей. Копии изготовлены на средства польских учреждений.

Вскоре все документы опубликуют на странице Львовской библиотеки.

В Институте национальной памяти Польши ожидают отмены запрета на проведение поисковых работ в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о соответствующем решении в Польше в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Институт ищет польских жертв сталинизма и нацизма периода Второй мировой войны.