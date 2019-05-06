Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1854
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5004
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1746
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1818
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2943
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5366
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6651
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
14 Просмотров: 13077
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3413
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2502
Фото
Все фото
13
10
6
9
9
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
Опубликовали неизвестные фото Львова конца 1970-х годов
Опубликовали неизвестные фото Львова конца 1970-х годов
В бидоне нашли архив и аптечку повстанцев
В бидоне нашли архив и аптечку повстанцев
Киевлянин показал дом своего прадеда на Подоле конца ХVIII века
Киевлянин показал дом своего прадеда на Подоле конца ХVIII века
Американцы показали уникальные архивные фото жизни в Украине в начале ХХ в.
Американцы показали уникальные архивные фото жизни в Украине в начале ХХ в.
Видео
Все видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
10 тыс. случаев рака щитовидки — последствия Чернобыльской трагедии
10 тыс. случаев рака щитовидки — последствия Чернобыльской трагедии
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
В центре города выкопали погребальную плиту ХІІ в.
В центре города выкопали погребальную плиту ХІІ в.
К 75-летию крупнейшего боя УПА представили видеоролик
К 75-летию крупнейшего боя УПА представили видеоролик
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2502
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1098
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1269
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2997
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3195
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 1224
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 12:40

Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры

  Комментировать
Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры
В Конотопе прошли мирные переговоры. Фото: "Википедия"

6 мая 1918-го в Конотопе Сумской области прошли переговоры о перемирии между представителями Украинского Государства, Германской империи и войском РСФСР.

Большевиков вынуждало к переговорам заключение Брестского мирного договора УНР с государствами Четверного союза 9 февраля 1918-го.

Переговоры начались 4 мая в Корневе Курской области. Был принят договор, который включал достигнутые в Корневе договоренности по поводу зоны без боевых действий. Распространял их действие на другие участки фронта на территории украинского-российской границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что дало Украине предыдущее военное положение

Во время мирных переговоров между Украинским Государством и РСФСР 12 июня 1918-го стороны заключили мировое соглашение. Было установлено временное разграничение территории Украинского Государства и РСФСР: Сураж-Унеча-Стародуб-Новгород-Северский-Глухов-Рыльск-Колонтаивка-Суджа-Беленихино-Купянск.

13 ноября 1918-го Россия отказалась от выполнения соглашений с Украиной.

В городе Курск — теперь областной центр России, 28 ноября 1918-го большевики создали Временное рабоче-крестьянское правительство Украины. Его основали, чтобы нивелировать роль Директории УНР в национально-освободительной борьбе украинцев. Большевики заявили, что именно их правительство возглавляет борьбу Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Коммунисты захватили власть в Крыму

Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры

Башня разделила парижан на враждующие лагеря

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 19045
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 16236
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 12907
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 11683
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
10
 2 Просмотров: 8901
История
Коммунисты захватили власть в Крыму
Коммунисты захватили власть в Крыму
 Просмотров: 144
Башня разделила парижан на враждующие лагеря
Башня разделила парижан на враждующие лагеря
 Просмотров: 414
Археологи нашли доказательства реальности библейского царя
Археологи нашли доказательства реальности библейского царя Просмотров: 3024
Книга о Голодоморе получила международную премию
Книга о Голодоморе получила международную премию Просмотров: 234
Больной Колумб провел на Ямайке год
Больной Колумб провел на Ямайке год
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
22
Зеленский готовит ответ России
13
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
5
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
5
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
3
Рассказали, за что стоит поблагодарить Петру Порошенко
Голосов: 842
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua