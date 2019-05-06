Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры

В Конотопе прошли мирные переговоры. Фото: "Википедия"

6 мая 1918-го в Конотопе Сумской области прошли переговоры о перемирии между представителями Украинского Государства, Германской империи и войском РСФСР.

Большевиков вынуждало к переговорам заключение Брестского мирного договора УНР с государствами Четверного союза 9 февраля 1918-го.

Переговоры начались 4 мая в Корневе Курской области. Был принят договор, который включал достигнутые в Корневе договоренности по поводу зоны без боевых действий. Распространял их действие на другие участки фронта на территории украинского-российской границы.

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Во время мирных переговоров между Украинским Государством и РСФСР 12 июня 1918-го стороны заключили мировое соглашение. Было установлено временное разграничение территории Украинского Государства и РСФСР: Сураж-Унеча-Стародуб-Новгород-Северский-Глухов-Рыльск-Колонтаивка-Суджа-Беленихино-Купянск.

13 ноября 1918-го Россия отказалась от выполнения соглашений с Украиной.

В городе Курск — теперь областной центр России, 28 ноября 1918-го большевики создали Временное рабоче-крестьянское правительство Украины. Его основали, чтобы нивелировать роль Директории УНР в национально-освободительной борьбе украинцев. Большевики заявили, что именно их правительство возглавляет борьбу Украины.