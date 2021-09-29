Украина чтит жертв Бабьего Яра

Арест евреев во время облавы в Киеве. Фото: kby.kiev.ua

В Бабьем Яру в Киеве 29 сентября 1941 расстреляли 22 тыс. евреев.

Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. За несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города. По нацистской идеологией народ угрожал "немецкому расовому сообществу". 28 сентября в Киеве распространили приказ, чтобы они собрались на следующий день на углу улиц Дегтяревской и Мельникова. Будто для эвакуации.

Утром пришли десятки тысяч человек. Их отправляли к Братскому кладбищу - ныне территория телебашни. Отбирали деньги, драгоценности, документы, верхнюю одежду. Вели к полуторакилометровому оврагу, раздевали до гола и убивали выстрелами в затылок.

Убили не всех. Часть загнали на ночь в гаражи. Расстреляли 30 сентября.

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Немецкие саперы взорвали склоны, чтобы засыпать тела. Затем пригнали пленных, заворачивали завалы.

В Бабьем Яру за два дня уничтожили 33 771 человек, за годы войны - до 100 тыс.

26 сентября 1941 года оккупационная власть устроила совещание, рассмотрев меры по "окончательному решению" еврейского вопроса в Киеве. Определили место уничтожения евреев - Бабий Яр. Его территории хватило бы для десятков тысяч трупов, ведь имеет длину 2,5 км при глубине до 50 м. Назначили расстрельную команду, определили район, который окружит полиция. Определили количество киевлян для сортировки вещей, денег, драгоценностей, изъятых у жертв перед смертью.