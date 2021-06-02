Ученых поразило хорошее состояние и место укрытия 1700-летнего музыкального инструмента

В городке Баве, на севере Франции, археологи нашли хорошо сохранившуюся римскую тубу. Музыкальный инструмент припрятали в III-IV вв. н.э.

Исследователи рассказали, что проводили предварительные смотровые работы на месте строительства остановочного комплекса. Наткнулись на подземную галерею и увидели три осторожно положенных друг на друга известняковых блока. Под ними и нашли несколько труб из медного сплава и остатки футляра. Поняли, что это музыкальный инструмент, передает N+1

Автор: Département du Nord Длина тубы 270 см. Она является самой длинной среди всех найденных ранее

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Обычно музыкальные инструменты использовали в римской армии для подачи сигналов к атаке, отступлению или смене караула. Прямая труба получила название "римская туба", от латинского tubus - "трубка". Музыкантов, играющих на ней, называли тубицинамы.

Найденная туба сохранилась практически полностью - от мундштука до раструба. Ее общая длина - 270 см. Две подобные находили в XIX в, но их длина не превышала 180 см.

В римские времена на месте Баве стоял развитый город Багакум, а недалеко от места проведения археологических работ располагался Форум. Предполагают, что инструмент спрятали в ритуальных целях или в память о самом месте. Ведь это произошло в то время, когда Форум покинули и начали использовать его как источник каменного сырья для возведения городских стен Багакума.

В ближайшее время находку передадут на очистку, реставрацию и изучение в Национальный исследовательский центр в Париже.

Раковина, обнаруженная в 1931 году в пещере Марсулас на юге Франции, оказалась музыкальным инструментом. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали 100-летние снимки и сам предмет. Раковина принадлежала улитке вида Charonia lampas. Ей около 18 тыс. лет. После открытия предмет назвали ритуальной чашей и забыли о нем, однако во время новых исследований ученые обратили внимание на отверстия в панцире и отсутствие верхних кончиков. Благодаря компьютерному моделированию они доказали, что отверстия люди изготовили с помощью орудий труда, а их положение позволяло создавать звуки. Это и навело на мысль о музыкальном инструменте.