Ученые установили, что ел древний человек перед принесением в жертву

Человек ел кашу с приправами и рыбу. Фото: Antiquity

Датские ученые установили, что ела 2400-летняя мумия "человека из Толлунда" перед смертью.

"Человека из Толлунда" нашли в 1950 году в торфяных болотах близ города Силькеборг в Дании. Перед казнью его накормили зерном и рыбой, пишет Cambridge.

Мужчину задушили веревкой и бросили тело в болото. Ученые считают, что это было ритуальное убийство. На теле мужчины не было других травм, его накормили.

"Поскольку с 1950 года знания об макроскопических ископаемых растениях и методах анализа содержания кишечника значительно улучшились, мы решили повторно исследовать содержания кишечника "человека из Толлунда", - рассказала автор исследования доктор Нина Нильсен из музея Силькеборг.

Исследователи выяснили, что человек ел кашу из ячменя с добавлением семян диких трав. Ученые нашли более 20 видов различных трав, в том числе горец бледный, лен, крапиву, анютины глазки и березку. Воду для каши набрали из болота. В еде обнаружили остатки водорослей, песок и древесный уголь. Кашу сварили в глиняном горшке на костре. К ней жертве дали рыбу.

Блюдо содержало 1285 килокалорий. Это составляет около половины ежедневной нормы для человека с ограниченной физической активностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В болоте нашли идеально сохранившийся средневековый меч

В организме умершего нашли несколько паразитарных инфекций. Это указывает на то, что человек при жизни питался недоваренным мясом и пил грязную сырую воду.

Мумию 16-18-летней девушки нашли в Ютландии, Дания. Она получила элитное захоронение в дубовом гробу под курганом. В костях нет признаков продолжительной болезни. Ученые предполагают, что девушка умерла от инфекции, такой как грипп.