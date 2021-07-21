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четверг, 22 июля 2021 01:13

Ученые установили, что ел древний человек перед принесением в жертву

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Ученые установили, что ел древний человек перед принесением в жертву
Человек ел кашу с приправами и рыбу. Фото: Antiquity

Датские ученые установили, что ела 2400-летняя мумия "человека из Толлунда" перед смертью.

"Человека из Толлунда" нашли в 1950 году в торфяных болотах близ города Силькеборг в Дании. Перед казнью его накормили зерном и рыбой, пишет Cambridge.

Мужчину задушили веревкой и бросили тело в болото. Ученые считают, что это было ритуальное убийство. На теле мужчины не было других травм, его накормили.

"Поскольку с 1950 года знания об макроскопических ископаемых растениях и методах анализа содержания кишечника значительно улучшились, мы решили повторно исследовать содержания кишечника "человека из Толлунда", - рассказала автор исследования доктор Нина Нильсен из музея Силькеборг.

Исследователи выяснили, что человек ел кашу из ячменя с добавлением семян диких трав. Ученые нашли более 20 видов различных трав, в том числе горец бледный, лен, крапиву, анютины глазки и березку. Воду для каши набрали из болота. В еде обнаружили остатки водорослей, песок и древесный уголь. Кашу сварили в глиняном горшке на костре. К ней жертве дали рыбу.

Блюдо содержало 1285 килокалорий. Это составляет около половины ежедневной нормы для человека с ограниченной физической активностью.

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В организме умершего нашли несколько паразитарных инфекций. Это указывает на то, что человек при жизни питался недоваренным мясом и пил грязную сырую воду.

Мумию 16-18-летней девушки нашли в Ютландии, Дания. Она получила элитное захоронение в дубовом гробу под курганом. В костях нет признаков продолжительной болезни. Ученые предполагают, что девушка умерла от инфекции, такой как грипп.

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