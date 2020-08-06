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пятница, 07 августа 2020 01:13

Ученые раскрыли назначения таинственных фигурок, которые изготовили первобытные люди

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Ученые раскрыли назначения таинственных фигурок, которые изготовили первобытные люди
Фигурки находили в помойках. Фото: Kharaysin archaeological team

Исследователи установили назначения кремневых фигурок, которые на протяжении нескольких десятков лет находили в городке Харайсин в Иордании.

Это были ритуальные предметы, изготовленные в эпоху неолита специального для захоронения, сообщает Antiquity.

Женские и мужские фигурки находили в древних захоронениях в долине реки Зарка в Иордании. Всего их обнаружили более 100. Они датированы 8 тысячелетием до нашей эры.

Фигурки примитивны. Мастер только вырезал выемки, чтобы обозначить бедра и плечи.

Ученые долго не могли установить функцию фигурок. Большую часть статуэток находили не в могилах, а в тайниках, где они были сложены вместе. Это поставило под сомнение гипотезу о ритуальном назначении артефактов. В тайниках не находили останков людей.

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В новом исследовании ученые пишут, что им удалось раскрыть эту тайну. Они считают, что на самом деле тайники не были предназначены для хранения фигурок. Ученые предполагают, что это были мусорные ямы. Туда выбрасывали фигурки, которые не понадобились.

Археологи изучили артефакты в лабораторных условиях и не найдя на них следов износа. По их мнению, это означает, что фигурки попали в яму практически сразу после изготовления.

Под североирландским Эмайн-Маха недалеко от города Арма археологи обнаружили большой культовый центр железного века и средневековые постройки. Скрытые объекты нашли с помощью дистанционного зондирования Lidar.

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