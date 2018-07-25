Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

Победитель первых кругосветных автогонок Джордж Шустер. Фото: Википедия

Первые кругосветные автогонки финишировали в Париже 26 июля 1908 года. Первым к финишу пришел немец Кьоппен на автомобиле Protos компании Siemens-Schuckertwerke Gmb. Но его обвинили в использовании поезда и победу присудили американцу Джорджу Шустеру.

Сначала водители из Нью-Йорка достались тихоокеанского побережья США. На пароходе доплыли на Аляску. Далее Беринговым проливом попали в Азию, пересекли Сибирь и через всю Европу доехали до Парижа. Поездка заняла шесть месяцев, а маршрут - 20 тыс. миль - 35 тыс. км.

Участие принимало всего шесть экипажей. Франция выставила три экипажа на автомобилях De Dion-Bouton, Motobloc и Sizaire-Naudin, немцы - один на Protos, итальянцы - на Brixia-Zust, американцы - на Thomas Motor Company. Ведущие современные автокомпании тогда еще не существовали или не имели достаточно надежных машин. Американский автомобиль Thomas Flyer - "Летун Томас" весом более 2,3 т за неделю до гонки сошел с конвейера. Его водителем был заводской механик 35-летний Джордж Шустер.

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Немцы первыми достигли Парижа. Четырьмя днями позже финишировали американцы на Thomas Flyer. Итальянцы отстали от лидеров на два месяца. При подведении итогов немецкая команда была оштрафована на 30 дней за использование поезда для транспортировки машины. Победа досталась американцам. Водитель Джордж Шустер стал звездой, но продолжал работать в механиком на автомобильном заводе. Ему дали приз - $1 тыс. Американские машины стали ассоциироваться с надежностью.

Через войны и экономический кризис гонку не проводили 60 лет.

Американский летчик Вилли Пост совершил 22 июля 1933 первый в истории одиночный перелет вокруг земного шара, который длился 7 дней 18 часов 49 минут.