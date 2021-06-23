Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру

Опубликовали советские фото времен Второй мировой, которые не прошли цензуру.

Фотографии собрал коллекционер Артур Бондарь, сообщает "Новая газета".

На фотографиях изображены убитые люди, военные и гражданские. Фотографировали жертв нацистов и разрушенные села.

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В течение войны фотграфировали: Валерий Фаминский, Михаил Пригожин, Яков Халип, Александр Боровский, Виктор Темин, Олег Кнорринг, Ольга Игнатова и Александр Капустянский.

Gazeta.ua подготовила подборку фотографий, на которых можно увидеть, что ждало евреев во время Холокоста. В Украине нацисты уничтожили 1,5 млн евреев. Их расстреливали и морили в концлагерях. Украинцы, крымские татары и представители других народов сочувствовали евреям и пытались спасать. В то же время люди подвергали себя опасности.