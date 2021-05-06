Яков Остряница вместе с казаками дал начало городу Чугуев Иллюстрация: histpol.pl.ua

6 мая 1641 года казаки в Чугуеве убили гетмана нереестрового казачества Якова Остряницу. Он имел конфликты со старшиной и московскими воеводами.

Остряница был известен тем, что вместе с Дмитрием Гуней и Карпом Скиданом возглавлял антипольское казацко-крестьянское восстание 1638 года на Киевщине и Полтавщине. Повстанцы сражались с войсками шляхты под Лубнами и на реке Слепород, но после поражений вместе с семьями отступили к Жовнину - теперь село Жовнино, Черкасской области. Там в начале июня обустроили укрепленный лагерь.

Осаду лагеря осуществляло коронное войска под командованием Станислава Реверы Потоцкого и отряды князя Иеремии Вишневецкого. Им удалось прорваться внутрь и захватить часть казацких пушек. Понимая невозможность дальнейшего противостояния, Остряница сложил с себя полномочия главаря и части казаков отступил на Слобожанщину, в пределы Московии. Руководство восстанием взял на себя Дмитрий Гуня. Казаки капитулировали 7 августа.

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Прибыв на Слобожанщину, Яков Остряница получил от московских воевод звание "Гетман Его Царского Величия Войска Запорожского" и разрешение на размещение в долине реки Северский Донец, в Чугуевском городище. 10 августа казаки устроили небольшой лагерь и дали начало городу Чугуев. Вскоре построили Чугуевскую крепость - небольшой деревянный острог. Годами в поселение приходили и другие казаки, которые признавали власть Остряницы. Селились и московиты. Контроль над крепостью взял на себя назначенный московскими властями чугуевский воевода, но он не имел права вмешиваться в дела казаков. Вместе и казаки, и московиты должны были препятствовать крымским татарам нападать на Московские земли.

Через несколько лет казацкая старшина начала плести интриги против Остряницы и вместе с воеводой ущемлять обычных казаков. Остряница на это особо не реагировал. Разъяренные они сказали, что гетманом Остряницу не выбирали, а звание дал ему царь, подняли восстание и убили его. Уже после смерти отца, сын Иван Острянин поехал в Украину просить разрешения у местной власти вернуться. Часть казаков вернулась на Полтавщину, часть ушла на Дон. Чугуев заселили стрелками и городовыми казаками.

20-30-е XVII в. - период казацко-крестьянских восстаний. Бунты, вызванные польским гнетом и несоблюдением поляками обещаний об увеличении казацкого реестра. Обещания были даны гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, который вместе с казаками спас Речь Посполитую от Османского разгрома 1621-го под Хотинской крепостью. Начинается массовое самовольное оказачивание против которого выступает польская шляхта. Первое восстание 1625-го возглавляет казацкий предводитель Марко Жмайло. Второе возглавил гетман Тарас Федорович - Трясило, третье - атаман Иван Сулима, последнее возглавляли Павло Бут - Павлюк, Яков Остряница, Дмитрий Гуня.