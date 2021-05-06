Убили гетмана

 
Ексклюзивы
1/5
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 54
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 711
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 684
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 405
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 540
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 675
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 504
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2412
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1179
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
16
7
10
10
4
Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
Что рекламировала украинская газета в 1931-м - подборка
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Перезахоронили солдата, погибшего в начале войны
Перезахоронили солдата, погибшего в начале войны
Как выглядели окраины Львова в 1961-м - подборка фото
Как выглядели окраины Львова в 1961-м - подборка фото
На месте расстрела УПА построили супермаркет
На месте расстрела УПА построили супермаркет
Видео
Все видео
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска
Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 405
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1179
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 801
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 468
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2313
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 513
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 11:35

Убили гетмана

  Комментировать
Убили гетмана
Яков Остряница вместе с казаками дал начало городу Чугуев Иллюстрация: histpol.pl.ua

6 мая 1641 года казаки в Чугуеве убили гетмана нереестрового казачества Якова Остряницу. Он имел конфликты со старшиной и московскими воеводами.

Остряница был известен тем, что вместе с Дмитрием Гуней и Карпом Скиданом возглавлял антипольское казацко-крестьянское восстание 1638 года на Киевщине и Полтавщине. Повстанцы сражались с войсками шляхты под Лубнами и на реке Слепород, но после поражений вместе с семьями отступили к Жовнину - теперь село Жовнино, Черкасской области. Там в начале июня обустроили укрепленный лагерь.

Осаду лагеря осуществляло коронное войска под командованием Станислава Реверы Потоцкого и отряды князя Иеремии Вишневецкого. Им удалось прорваться внутрь и захватить часть казацких пушек. Понимая невозможность дальнейшего противостояния, Остряница сложил с себя полномочия главаря и части казаков отступил на Слобожанщину, в пределы Московии. Руководство восстанием взял на себя Дмитрий Гуня. Казаки капитулировали 7 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский предводитель сбежал в Москву

Прибыв на Слобожанщину, Яков Остряница получил от московских воевод звание "Гетман Его Царского Величия Войска Запорожского" и разрешение на размещение в долине реки Северский Донец, в Чугуевском городище. 10 августа казаки устроили небольшой лагерь и дали начало городу Чугуев. Вскоре построили Чугуевскую крепость - небольшой деревянный острог. Годами в поселение приходили и другие казаки, которые признавали власть Остряницы. Селились и московиты. Контроль над крепостью взял на себя назначенный московскими властями чугуевский воевода, но он не имел права вмешиваться в дела казаков. Вместе и казаки, и московиты должны были препятствовать крымским татарам нападать на Московские земли.

Через несколько лет казацкая старшина начала плести интриги против Остряницы и вместе с воеводой ущемлять обычных казаков. Остряница на это особо не реагировал. Разъяренные они сказали, что гетманом Остряницу не выбирали, а звание дал ему царь, подняли восстание и убили его. Уже после смерти отца, сын Иван Острянин поехал в Украину просить разрешения у местной власти вернуться. Часть казаков вернулась на Полтавщину, часть ушла на Дон. Чугуев заселили стрелками и городовыми казаками.

20-30-е XVII в. - период казацко-крестьянских восстаний. Бунты, вызванные польским гнетом и несоблюдением поляками обещаний об увеличении казацкого реестра. Обещания были даны гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, который вместе с казаками спас Речь Посполитую от Османского разгрома 1621-го под Хотинской крепостью. Начинается массовое самовольное оказачивание против которого выступает польская шляхта. Первое восстание 1625-го возглавляет казацкий предводитель Марко Жмайло. Второе возглавил гетман Тарас Федорович - Трясило, третье - атаман Иван Сулима, последнее возглавляли Павло Бут - Павлюк, Яков Остряница, Дмитрий Гуня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убили гетмана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 24885
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 22897
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7821
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 39 Просмотров: 7551
Царица ходила голая по дворцу
Царица ходила голая по дворцу
 Просмотров: 4581
История
Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы
Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы
 Просмотров: 198
В ручье нашли топор княжеских времен
В ручье нашли топор княжеских времен Просмотров: 414
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве
 Просмотров: 171
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
 Просмотров: 675
Откопали мраморную голову императора
Откопали мраморную голову императора Просмотров: 171
Больше всего комментируют
39
Зеленский возмутил фразой о СССР
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 759
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть