Убили директора школы, который пошел против власти

Василия Ивчука (в белом костюме) казнили за сопротивление властям Фото: wikipedia

Директора школы поселка Дударков Киевской области Василия Ивчука казнили чекисты 2 октября 1938-го. Мужчина спас более 200 школьников во время Голодомора.

Держал в школе несколько коров, арендовал колхозный участок где выращивал овощи и зерно. В школе организовал для детей питание. Договорился с местными предприятиями, чтобы дети получали пищу за работу.

Перед войной, в 1937-м Дударковскую среднюю школу без объективных причин перевели в состояние младшей. Сокращали персонал. Коллектив возмутился и подготовил ходатайство - отменить данное решение - и долго бунтовал. В ответ в мае 1938-го поселок посетили чекисты. Арестовали Ивчука и доставили в Киевское областное управление НКВД.

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Там обвинили в "антисоветской агитации, направленной на поражение существующего строя и партии". Также инкриминировали "сепаратизм и приверженность к Польше". Тройка увезла мужчину в неизвестном направлении и застрелила. Место захоронения Василия неизвестно. Предполагают, что могли отвезти в Быковнянский лес. Осталась жена Татьяна и дети - Евгения и Василий.

В советской газете "Правда" 8 августа 1932-го опубликовали постановление ЦИК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности". В народе закон получил название "закон о пяти колосках". За такое количество зерна могли расстрелять человека прямо на поле.