У замка нашли поселение трипольской культуры

В селе Подзамочек Бучацкого района во время раскопок на территории замка обнаружили поселение трипольской культуры. Археологи раскопали печь, керамику и посуду.

"С 27 по 30 июля на территории замка проходили раскопки у юго-восточной стены. Обнаружили поселение трипольской культуры, печь, много остатков кафеля, керамики и тонкостенных бокалов. Также расчищен фундамент дворца", - говорится в сообщении на странице Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

Автор: Национальный заповедник "Замки Тернопольщины" Археологи раскопали печь, керамику и посуду.

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Подзамочок-замок - фортификационное сооружение бастионного типа, памятник архитектуры национального значения. Входит в состав Национального заповедника "Замки Тернопольщины". До сегодняшнего дня сохранились высокие стены, массивная арка южного въезда; есть остатки башен, земельного вала, развалины помещений.

Автор: Национальный заповедник "Замки Тернопольщины" Археологи раскопали печь, керамику и посуду.

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