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У средневекового дома нашли кинжал-оберег, которому 2 тыс. лет

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У средневекового дома нашли кинжал-оберег, которому 2 тыс. лет
Кинжал использовали как талисман удачи Фото: heraldscotland.com

Археологи раскопали исчезнувшее средневековое поселение Нетертон в Северном Ланкашире, Великобритания. Нашли много предметов и загадочный ритуальный кинжал железного века.

Исследователи рассказали, что поселение возникло в XIV в. и исчезло в конце XVII. Его разрушили герцоги Гамильтон, которые решили заложить вокруг своей усадьбы упорядоченный и симметричный парк с широкими аллеями. Впервые на следы Нетертона наткнулись в 2016 году, пишет издание The Herald.

Во время исследования местности на территории одного из зданий археологам удалось найти точильный камень из мелкозернистого песчаника, веретено, сделанное из каменного угля, игровую деталь из глиняной посуды и две монеты XVII в.

Вместе с этими предметами нашли железный кинжал в ножнах, которому около 2 тыс. лет. Считают, что владельцы заложили его под дом в качестве талисмана, потому что верили, что особая сила кинжала сможет защитить дом и семью от дурного глаза и вредоносной магии.

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"Форма этого кинжала не отличается от образцов железного века. Это указывает на то, что у этой простой формы была очень длинная история", - отметила археолог Джемма Круикшенкс.

Ученые также рассказали, что свидетельства повторного использования древних предметов средневековыми людьми обнаруживали во время раскопок в церквях Англии. Древние кремневые наконечники стрел традиционно называли "эльфийскими болтами". Считали, что они обладали вредными магическими свойствами, которые нужно было нейтрализовать.

Археологи нашли меч, которому около 3 тыс. лет, в датском селе Хоре на острове Фюн. Клинок и рукоять оружия сохранились полностью.

Меч отлили из бронзы, завезенной из Центральной Европы. Рукоять мастер изготовил из дерева и рога. Он весит почти 1,3 кг. Вероятно, имел церемониальное назначение.

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