У остатков лошади обнаружили древнейшие инструменты

В Великобритании раскопали костяные инструменты возрастом 500 тыс. лет Фото: UCL Institute of Archaeology

Археологи раскопали древнейшие костяные и кремневые инструменты в Европе на площадке Боксгроу, что в Великобритании. Их возраст оценивается в 500 тыс. лет.

Инструменты создал Гейдельбергский человек - предок неандертальцев, передает "Вокруг Света".

Все предметы нашли неподалеку от окаменелых остатков лошади. По мнению ученых, доисторические люди использовали их для обработки лошадиной туши. Этим занималось не менее 8 человек.

Затем кости животного использовали для создания новых инструментов - тонких кремневых ножей, на что указали царапины.

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Ученые назвали это доказательством того, что раннее поселение в Боксгроу было интеллектуально, социально и культурно развитым. Также нашли доказательства того, что вблизи находились и другие люди разного возраста - от 30-40 членов группы. Они разделяли между собой мясо и разламывали лошадиные кости, пытаясь добраться до мозга.

Не исключают, что совместная обработка мяса и костей могла быть важным социальным событием для них.

Недавно археологи обнаружили древние кремневые орудия близ города Димона в Израиле. Находки рассказали о направлении миграции первобытных людей. Все были созданы в технике нубийской леваллуа, характерной для доисторических жителей Африки. Их возраст оценили в 100 тыс. лет, а подобные в Израиле встретили впервые.