У нас никогда не было идеологических партий и лидеров – историк объяснил, что делает из политиков "лузеров"

Алексей Сокирко: "У нас никогда не было идеологических партий и лидеров, для которых власть является самодостаточной ценностью. Не способом наживы, а средством изменять общество". Фото: Тарас Подолян

Украине не хватает элиты, рассматривающей власть не как самоцель и способ наживы, а как возможность изменить общество.

Такое мнение в интервью журналу "Країна" выразил историк Алексей Сокирко.

"У нас никогда не было идеологических партий и лидеров, для которых власть является самодостаточной ценностью, – говорит историк. – Не способом наживы, а средством менять общество. Некоторые политики начинают претендовать на нечто подобное. Но настоящих харизматов, желающих изменить мир, я не вижу. Наши олигархи – не Соросы".

Тем не менее, такие люди уже вызревают в обществе, считает Сокирко. Пока механизм политического рынка не позволяет им быть заметными. Но постсоветские ресурсы уже исчерпаны, потому пассионарии придут, уверяет он.

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Главная проблема наших элит – они не понимают, что проигрывают в конкурентной борьбе, отмечает Сокирко.

"Причина – недостаток пассионарности. У Путина есть свое видение мира и желание его преобразовывать. Наша бизнес-верхушка будет постоянно отставать. Юлий Цезарь всегда обойдет хитрого Красса. Отсутствие политического заряда делает из наших элит лузеров. Им необходимы курсы по истории и философии, которые можно проецировать на сферу, в которой хотят быть успешными", – утверждает он.

Со школы украинцы выносят, что они всегда были безэлитными. Но это не так, отмечает Сокирко.

"Занимаюсь историей Гетманщины, – говорит он. – Это государство создала именно военная элита, которая автоматически стала политической властью и аристократией. Казацкая верхушка в XVIII веке знала право, историю, иностранные языки. Жанр казачьей летописи эволюционировал в публицистический трактат, размышления над историей. В преамбуле Конституции Пилипа Орлика подробно рассказывается, что такое казацко-русский народ и откуда он взялся. Что казаки произошли от хазарских племен, что они служили разным правителям – киевским и литовским князьям, польским королям, российским царям. Но всегда сами выбирали властителей, заключая с ними соглашения".

Этот этногенетический миф эволюционировал в "Историю русов" – канонический текст создания украинского национального мифа в XIX веке. Его читали Кулиш, Костомаров, Шевченко и заряжались патриотическими идеями. Так начала формироваться украинская национальная идентичность – как своего рода гражданская религия, заключает историк.

Полное интервью с Алексеем Сокирко читайте в журнале "Країна" за 9 декабря

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Четверть века назад была принята Конституция Украины. Впрочем, конституционный процесс в нашем государстве насчитывает 2300 лет, считает историк Сергей Громенко.