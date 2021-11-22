"У меня СПИД": певец сделал шокирующее заявление и скончался

 
Ексклюзивы
1/5
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 486
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1251
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 8686
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 360
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 351
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 23818
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 10440
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2601
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 342
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
8 Просмотров: 7390
Фото
Все фото
32
7
47
3
4
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото
Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото
&quot;В планах - сжечь Москву&quot;: показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
Археологи нашли самые древние ювелирные украшения
Археологи нашли самые древние ювелирные украшения
Во Львове сделают открытым вход в подземную реку
Во Львове сделают открытым вход в подземную реку
Видео
Все видео
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
Просмотров: 1035
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4590
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1386
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1134
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2709
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
Просмотров: 396
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
вторник, 23 ноября 2021 08:20

"У меня СПИД": певец сделал шокирующее заявление и скончался

  Комментировать
&quot;У меня СПИД&quot;: певец сделал шокирующее заявление и скончался
45-летний вокалист группы Queen скончался от СПИДа. Фото: https://weheartit.com

Английский певец Фредди Меркьюри 23 ноября 1991-го сделал заявление в печати, что он болеет СПИДом. На следующий день 45-летний вокалист группы Queen скончался.

Фаррух Бульсар родился 5 сентября в Занзибаре. Его отец работал бухгалтером в Британском правительстве. С детства петь в школьном хоре и играл на пианино. Когда в стране начались беспорядки, семья направилась в Англию. 17-летний Фаррух поступил в политехническую школу и параллельно искал музыкальную группу. Голос парня отличался необычайной красотой и широким диапазоном. В 1970-м начал петь в группе Sour Milk Sea в Оксфорде и сменил название группы на Queen, а свое имя фамилию – на Фредди Меркьюри. Он написал знаменитые хиты для группы - Killer Queen и Bohemian Rhapsody, которие месяцами держались на вершине британского хит-парада.

В 1980-м Фредди сменил имидж – сделал короткую стрижку и отрастил усы. Со знакомой девушкой Мэри Остин прожил вместе семь лет. В конце концов Фредди признался ей, что он бисексуал и предложил остаться друзьями. Меркьюри и Queen собирали стадионы по всему миру. Дали около 700 концертов в разных странах. Сыграли на благотворительном концерте Live Aid на стадионе Уэмбли. Его транслировало телевидение, смотрело более миллиарда человек. В следующем году Queen сыграл за "железным занавесом – собрали в коммунистическом в Будапеште аудиторию в более чем 80 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый "магический" сингл группы Queen написал гитарист

В особняке Меркьюри часто были вечеринки с выпивкой, наркотиками, проститутками обоих полов. О СПИДе впервые заговорили в США в 1978-м. Тогда врачи у мужчин-гомосексуалистов и наркоманов зафиксировали странные симптомы неизвестной болезни, похожей на рак и тяжелый грипп. В Лондоне болезнь так же быстро распространялась. В 1987 году принцесса Диана открыла первое отделение для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов больницы в Лондоне.

В том же году Фредди Меркьюри получил положительный тест на ВИЧ-инфекцию. Это не помешало ему громко отпраздновать свой 41-й день рождения. В отель на острове Ибица пригласили более 700 гостей, а торт испекли в форме Собора Святого семейства в Барселоне. Фредди решил работать в студии, чтобы записать песни, которые ему хотелось донести до любителей. Этого материала хватило на три сольных альбома. Два из них вышли еще при жизни. Альбом "Barcelona" он записал вместе с оперной примой Монсеррат Кабалье.

Через три года ВИЧ перешел в СПИД. Больной уже не выходил из имения в западном Лондоне. Джим Гаттон, партнер, с которым он жил на протяжении последних шести лет, ухаживал за ним все время. Имущество и права на песни завещал Мэри Остин, родителям и сестре. Умер 23 ноября. Хоронили Меркьюри по обряду религии зороастризма, которую исповедовали его родители. Церемония длилась всего 25 мин – гроб с телом накрыли белым шелковым полотном, сверху уложили красную розу. Затем останки кремировали. По завещанию, Мэри Остин похоронила прах в неизвестном месте.

В Лондоне и Филадельфии 13 июля 1985 одновременно прошли концерты Live Aid для помощи голодным в Африке. Организатором мероприятия был лидер группы Boomtown Rats Боб Гелдоф, сумевший привлечь для участия таких звезд, как Мик Джаггер, Мадонна, Тина Тернер, Пол Маккартни, Дэвид Бови, Боб Дилан.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"У меня СПИД": певец сделал шокирующее заявление и скончался». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

"У меня СПИД": певец сделал шокирующее заявление и скончался

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 36722
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 23827
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 10458
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
 Просмотров: 9450
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 8686
История
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
32
 Просмотров: 2934
Московская церковь назвала украинца антихристом
Московская церковь назвала украинца антихристом
 4 Просмотров: 1917
Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара
Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара
 Просмотров: 810
Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото
Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото
7
 Просмотров: 828
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
47
 1 Просмотров: 5238
Больше всего комментируют
16
Порошенко обратился к украинцам
8
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
8
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
Голосов: 2396
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть