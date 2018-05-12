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суббота, 12 мая 2018 12:23

У Києві покажуть раритетні книги видані в діаспорі
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На выставке "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвиза" покажут раритетные издания
Фото: предоставлено Александром Вешелени
На выставке "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвиза" покажут раритетные издания
На выставке "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвиза" покажут раритетные издания
На выставке "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвиза" покажут раритетные издания
На выставке "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвиза" покажут раритетные издания

15 мая в Музее книги и книгопечатания Украины откроется выставка "На горе. Игорь Костецкий и время "художественного безвиза", посвященная 105-летию писателя и издателя Игоря Костецкого. На ней покажут раритетные книги и иллюстрации издания "На горе", которое основал в Германии в 1955 году Костецкий.

"Фигура Костецкого - уникальная для нашей культуры. Он один из немногих украинских литераторов, который во второй половине ХХ века был в тесном контакте с литпроцессом Европы - переписывался с классиками и нобелевскими лауреатами, выдавал их произведения - Томас Элиот, Эзра Павнд, Федерико Гарсия Лорка. Имел постановки пьес в театрах Голландии и на немецких радиостанциях", - рассказывает корреспонденту Gazeta.ua сокуратор выставки Александр Вешелени.

Игорь Костецкий впервые перевел на украинский все сонеты Уильяма Шекспира. "Гамлета" интерпретировал в барочной и пародийной манере в стиле поздних Подервянского и Андруховича. Писал современно и содержательно.

"На выставке представлены ценные материалы - уникальные и ранее недемонстрированные фотографии и письма из архивов Института литературы НАН Украины и Бременского университета, где хранятся именные фонды Костецкого. На выставке впервые можно будет увидеть большинство книг легендарного издательства "На горе". Они считаются библиографической редкостью и хранятся в библиотеке Киево-Могилянской академии. Выставку дополнили работами эмиграционных художников Якова Гниздовского и Любослава Гуцалюка. Они оформляли обложки изданий Костецкого. Экспозицию дополнят современные инсталляции сценографа Елены Полищук, выполненные в духе текстов Костецкого ", - делится Вешелени.

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Игорь Костецкий родился 14 мая 1913 в Киеве в семье оперного певца Вячеслава Мерзлякова и чиновницы Натальи Костецкой. Его записывают Игорем, но дома называют Юрой.

В 1919-м Мерзляковы переезжают в Винницу. Поселяются на Старогородской даче деда Валерьяна, что он построил по эскизу друга, художника Василия Кричевского.

Игорь Костецкий заканчивает трудовую школу в Киеве, после нее - водный техникум. С 1933 года учится в Ленинграде в творческой студии при Большом драматическом театре. За два года начинает обучение в Российском институте театрального искусства в Москве. В течение двух лет руководит работой драмкружка в Перми.

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