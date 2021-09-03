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пятница, 03 сентября 2021 11:34

Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали концлагеря СССР
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Бараки для заключенных ГУЛАГа
Фото: mirovich.media
Заключенные на строительстве Беломорканала
Строительство Трансполярной магистрали

Показали запрещенные для публикации фотографии концлагерей СССР.

"Эта тема была запретной практически все годы существования СССР. В сталинские времена о ней молчали. Никто не говорил о том, что все "успехи" сталинской экономики были основаны на рабском принудительном труде людей, которых государство на десятилетия отправляло в лагеря за незначительные или вообще несуществующие проступки", - написал блогер Максим Мирович.

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На фотографиях показали работу заключенных на стройках каналов и карьерах. Они были вынуждены жить в бараках и носить на одежде номера. Женщины были вынуждены работать наравне с мужчинами. Они клали рельсы и дробили камни.

В СССР были длинные очереди людей за продуктами и бытовыми товарами в 1970-1980 годах. Подобные ситуации не редкость в то время, ведь хороших нужных товаров было мало, а желающих их приобрести - значительно больше.

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