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суббота, 21 декабря 2019 09:13

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"
7

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Евгений Чикаленко происходил из казацкого рода
Фото: Музей видатних діячів української культури
Композитор Николай Лысенко (второй справа) посетил имение Чикаленко в Кононовке на Полтавщине
Евгений Чикаленко выращивал новейшие сорта пшеницы
Дети Евгения Чикаленко, слева направо: Виктория, Петрусь, Анна, Ивашко, Левко, 1905
Евгений Чикаленко

21 декабря 1861 в селе Перешоры - теперь Подольский район Одесской области, родился помещик и меценат Евгений Чикаленко. Он был одним из первых, кто начал учить крестьян рационально хозяйствовать на земле.

Его дед Иван Годорожа-Чикаленко был казаком Бугского казачьего войска, которое сформировалось в 1784 года. Женился в селе Перешоры на дочери местного землевладельца Бана, переселенца из Румынии. Тот дал приданое размером 150 десятин земли. Пара имела сыновей Петра и Харлампия. Они работали в Анаиевськом уездном суде, получили право на дворянство.

Харлампий Чикаленко женился 1858 года с Еленой Краевский. У них родились Иван, Евгений и Галя. Евгений Чикаленко вспоминал, что отношения между родителями не складывались. Мать совсем не интересовалась хозяйством "и томилась в деревне", поэтому часто возникали ссоры. Быстро поняв, что сельская жизнь не для нее, оставила семью. Детей муж не позволил ей забрать. Они проводили большую часть времени в степи с чабанами.

Первым учителем Евгения Чикаленко был местный священник Василий Лопанский. Когда мальчику исполнилось 9 лет, его отдали в пансионат англичанина Рандель. Там познакомился с произведениями Марко Вовчок, Пантелеймона Кулиша и Николая Гоголя.

"Тарас Бульба произвел на меня такое впечатление, что я целыми днями не мог ни о чем думать, как только о запорожцах в красных кафтанах с оселедцем на голове, - вспоминал позже. - По вечерам я долго не мог заснуть и все мечтал о том, чтобы как Колумб, найти новую землю и там основать Запорожскую Сечь. Или огромной китайской стеной обнести древнее Запорожье, о котором раньше я читал в нашем учебнике, но в обращал внимания".

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Читал эти произведения парням в своей деревне. Когда об этом узнал дядя, то насмешливо сказал: "Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос".

1875-го отправили учиться в Елисаветград - теперь Кропивницкий. Там познакомился и подружился с театральными деятелями братьями Тобилевичами.

Через 10 лет Евгения Чикаленко арестовали за народническую деятельность. Прожил 5 лет под надзором полиции в Перешорах. Заметил значительную отсталость крестьян в обработке земли.

"Почти все они восхищались хозяйством, - вспоминал. - Всегда хлопотали, как бы больше насеять, не думая при том о хорошем возделывание земли".

"На вопрос пораженных крестьян - каким способом я сохранил в пашне весеннюю сырость - я в подробности рассказал, как это делается. Таким образом вышла импровизированная лекция на пашне, посреди степи. По моему мнению, явление это было уникальным, - писал в воспоминаниях. - Тогда я решил написать книжку на эту тему или лучше сказать, записать то, что я по этому поводу говорил, объяснял на практике крестьянам".

Нужно было разрешение Главного управления по вопросам печати. Автор настаивал на украинском языке издание, потому что таким образом брошюра была бы доступной и понятной каждому крестьянину. И рукопись признают "неудобно к печати".

Только через 5 лет Евгений Чикаленко получил разрешение на издание брошюры "Разговоры о сельском хозяйстве". Впоследствии опубликовал "Черный пар и плодосмены", "Скот: лошади, скот, свиньи и овцы", "Посев трав, кукуруза и свекла", "Виноград", "Сад", "Как упорядочить сельское хозяйство в поле" и "Разговоры о языке". Все эти брошюры были достаточно популярными, и издатель вынужден был постоянно их совершенствовать, переиздавать.

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Евгений Чикаленко начал раздавать свои земли крестьянам, покупал и разводил новейшие сорта пшеницы, приобрел американский трактор и синожатку. Министерство земледелия удостоило его золотым нагрудным знаком за "Чрезвычайно правильное земледелие".

В Перешорах заботился о повышении культурно-образовательного уровня людей. Подарил участок земли для строительства приходской школы, в библиотеки привозил украинские книги. Незабываемым для крестьян стали спектакли организованы Чикаленко.

Он никогда не стремился нажиться, потому всю свою сознательную жизнь говорил о том, что "надо любить Украину не до глубины души, а до глубины собственного кармана".

1905 помещик Евгений Чикаленко взялся выдавать первую на Приднепровье ежедневную украинскую газету. Сначала она называлась "Громадська думка", а затем - "Рада". Подсчитали: расходы на первый год составят не менее 50 тыс. руб. Если подписку оценить в 4 руб. в год, а возможный минимум подписчиков - 5 тыс., это даст 20 тыс. руб. То есть, все равно нужно приложить 30 тыс. Для Чикаленко это было многовато. Он скооперировался с владельцем сахарных заводом Василием Симиренко.

Автор: Виктория Витряк
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Дата
21
декабря

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"

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