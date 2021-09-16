Трупы слаживали возле домов - началась эпидемия чумы

Англичанка Китти Шеннон (1887-1974) на картине Большая Лондонская чума изобразила извозчиков с подводами для уборки тел. фото gettyimages

В городке Йем в 50 км от Лондона 17 сентября 1665-го в началась чума. Распространилась югом Англии и дошла до Лондона.

Чума была страшной убийцей эпохи средневековья - она ​​имела разрушительный эффект на население Европы ХIV-ХV века. Бубонная чума характеризуется появлением на теле характерных бубнов, что со временем становились черными. Именно поэтому получила имя "Черная смерть". Чума переносилась блохами, которые чаще всего встречались на крысах.

Причина чумы в Лондоне была неизвестна. В городе объявили карантин и закрыли все выезды и въезды. Король Англии Карл II вместе с семьей и приближенными покинул Лондон и уехал за город. Так сделали и богатые мещане. Появились перебои с доставкой пищи и товарами первой необходимости.

Школы и колледжи закрыли на карантин. В случае смерти от чумы дом умершего сразу же закрывался на 40-дневный карантин. Лондонцев насильно заставляли ароматизировать дома перцем, ладаном и хмелем и курить табак. На городских площадях непрерывно жгли костры в попытке очистить воздух.

Лазареты были переполнены. Специально нанятые люди ездили по городу, призывая жителей выносить мертвых, чтобы потом отвезти груды тел на колясках. Хоронили за городом в общих могилах. Скоро тележек стало не хватать, и трупы начали составлять около домов.

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Если к эпидемии в городе за неделю умирало до 300 человек, то в октябре умерло более 7 тыс. лондонцев. Эпидемия чумы закончилась в сентябре следующего года. Тогда вспыхнула Большая Лондонская пожар, за 4 дня уничтожила все зараженные чумной палочкой дома в центре города. С 460 тыс. жителей Лондона в результате эпидемии погибло более 100 тыс.

Человечеству известны три пандемии чумы. Первая - "чума Юстиниана" в VI веке в регионах Средиземноморья, вторая - "Черная смерть" в XIV веке в Азии, Европе и Северной Африке. Третья - в Азии, завершилась в 1959-м. Примерное количество жертв в мире, вызванных болезнью, составляет 15 млн человек.

Немецкий врач Роберт Кох 23 июля 1901-го выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы. Это стало началом борьбы с переносчиками смертельного недуга. 1885-го специально для ученого создали Институт гигиены в Берлинском университете. 1905-го за "исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза", профессор Роберт Кох получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.