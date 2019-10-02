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среда, 02 октября 2019 11:20

Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных - Киев в октябре 1941 года
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Показали фото Киева и Бабьего Яра в октябре 1941-го.
Фото: facebook.com/kiev.klab
Показали фото Киева и Бабьего Яра в октябре 1941-го.
Показали фото Киева и Бабьего Яра в октябре 1941-го.
Показали фото Киева и Бабьего Яра в октябре 1941-го.
Показали фото Киева и Бабьего Яра в октябре 1941-го.

Показали цветные фотографии Киева сделанные в октябре 1941-го. Их автор - фотограф 637-го немецкого отряда пропаганды Иоганн Хале.

В начале 1950-х вдова Хале продала пленку берлинском журналисту Хансу Георгу Шульцу. От его жены фото попали в Гамбургский институт социальных исследований, сообщает Клуб Коренного Киевлянина.

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На одной пленке по соседству располагались фото с мирным изображением киевских святынь и фото с ужасами войны и первых дней Бабьего Яра.

29 сентября 1941 году – в урочище Бабий Яр немецкие нацисты и украинские колаборационисти начали массовые расстрелы еврейского населения Киева. Трагедия стала всемирным символом Холокоста.

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