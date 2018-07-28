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воскресенье, 29 июля 2018 08:20

Триумфальную арку строили три десятилетия

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Триумфальную арку строили три десятилетия
1733/5000 Triumfalʹna arka v Paryzhi u 19 stolitti. Foto: LifeGlobe zʺyavylasya v 1806 rotsi pislya kilʹkokh huchnykh peremoh Napoleona. Ale ostatochno yiyi zbuduvaly i vidkryly lyshe 29 lypnya 1836 roku. Arka symvolizuvala neperemozhnistʹ "zolotoyi" armiyi imperatora. Avtorom proektu vvazhayetʹsya Zhan-Fransua Shalʹhrena. Same vin stvoryv osnovu arky. Ale, pislya yoho smerti, plan sporudy zminyuvavsya ne odyn raz. Pislya Shalʹhrena zvedennyam arky zaymalosya bahato arkhitektoriv i kozhen khotiv zalyshyty na velychniy sporudi sviy "vidbytok". Budivnytstvo pochalosya 15 serpnya 1807 roku i pereryvalosya kilʹka raziv cherez zahostrennya politychnoyi sytuatsiyi. 1814 rik stav kintsem pravlinnya Napoleona, ale budivnytstvo arky ne bulo zakincheno. CHYTAYTE TAKOZH: Opernyy teatr v Milani rozbombyly z povitrya Pislya povernennya dynastiyi Burboniv, zvedennya arky, yaka povynna bula proslavlyaty pershoho i ostannʹoho imperatora Frantsiyi, bulo prypyneno i vidnovylosya cherez visim rokiv.Arka povynna bula symvolizuvaty peremohu Frantsuzʹkoyi Respubliky nad Ispansʹkym korolivstvom. Ale v 1830 rotsi bulo vyrisheno, shcho budova maye symvolizuvaty velych i muzhnistʹ frantsuzʹkoyi armiyi periodu Napoleonivsʹkykh voyen i Nezalezhnoyi Respubliky. 29 lypnya 1836 roku budivnytstvo nareshti zavershylosya i vidbulosya pompezne vidkryttya. Vysota Triumfalʹnoyi Arky skladaye 50 metriv, shyryna – 45 metriv. Sama sporuda maye odyn tsentralʹnyy prokhid, a z pivdennoyi ta pivnichnoyi storony ye po odnomu vuzʹkomu otvoru. Na stinakh arky vyhraviyovani nazvy 128 bytv, vyhranykh respublikansʹkoyu i imperatorsʹkoyu armiyeyu, a takozh imena 658 frantsuzʹkykh voyenachalʹnykiv. Providnyy opernyy teatr svitu vidkryly 15 lypnya 1776 roku u Milani. "La Skala" pobudovanyy na misti tserkvy Santa Mariya u 1776—78 rokakh arkhitektorom Dzhuzeppe Permarini. Триумфальная арка в Париже в 19 веке. Фото: LifeGlobe

Идея построить Триумфальную арку в Париже появилась в 1806 году после нескольких громких побед Наполеона. Но окончательно ее построили и открыли только 29 июля 1836 года.

Арка символизировала непобедимость "золотой" армии императора. Автором проекта считается Жан-Франсуа Шальгрена. Именно он создал основу арки. Но, после его смерти, план сооружения менялся не один раз.

После Шальгрена возведением арки занималось много архитекторов и каждый хотел оставить на величественной сооружении свой "отпечаток". Строительство началось 15 августа 1807 года и прерывалось несколько раз из-за обострения политической ситуации. 1814 год стал концом правления Наполеона, но строительство арки не было закончено.

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По возвращении династии Бурбонов, возведение арки, которая должна была прославлять первого и последнего императора Франции, было приостановлено и возобновилось спустя восемь лет. Арка должна была символизировать победу Французской Республики над Испанским королевством.

Но в 1830 году было решено, что строение должно символизировать величие и мужество французской армии периода Наполеоновских войн и Независимой Республики. 29 июля 1836 строительство наконец завершилось и произошло помпезное открытие. Высота Триумфальной Арки составляет 50 метров, ширина - 45 метров. Само сооружение имеет один центральный проход, а с южной и северной стороны есть по одному узкому отверстия. На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армией, а также имена 658 французских военачальников.

Ведущий оперный театр мира открыли 15 июля 1776 в Милане. "Ла Скала" построен на месте церкви Санта Мария в 1776-78 годах архитектором Джузеппе Пермарини.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
июля

Триумфальную арку строили три десятилетия

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