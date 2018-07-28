Триумфальную арку строили три десятилетия

Идея построить Триумфальную арку в Париже появилась в 1806 году после нескольких громких побед Наполеона. Но окончательно ее построили и открыли только 29 июля 1836 года.
Арка символизировала непобедимость "золотой" армии императора. Автором проекта считается Жан-Франсуа Шальгрена. Именно он создал основу арки. Но, после его смерти, план сооружения менялся не один раз.
После Шальгрена возведением арки занималось много архитекторов и каждый хотел оставить на величественной сооружении свой "отпечаток". Строительство началось 15 августа 1807 года и прерывалось несколько раз из-за обострения политической ситуации. 1814 год стал концом правления Наполеона, но строительство арки не было закончено.
По возвращении династии Бурбонов, возведение арки, которая должна была прославлять первого и последнего императора Франции, было приостановлено и возобновилось спустя восемь лет. Арка должна была символизировать победу Французской Республики над Испанским королевством.
Но в 1830 году было решено, что строение должно символизировать величие и мужество французской армии периода Наполеоновских войн и Независимой Республики. 29 июля 1836 строительство наконец завершилось и произошло помпезное открытие. Высота Триумфальной Арки составляет 50 метров, ширина - 45 метров. Само сооружение имеет один центральный проход, а с южной и северной стороны есть по одному узкому отверстия. На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армией, а также имена 658 французских военачальников.
Ведущий оперный театр мира открыли 15 июля 1776 в Милане. "Ла Скала" построен на месте церкви Санта Мария в 1776-78 годах архитектором Джузеппе Пермарини.
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Автор:Ольга Васькив
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