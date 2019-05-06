Тоннель строили семь лет две страны

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1566
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 585
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1170
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1998
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5229
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1809
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1881
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3069
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5411
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6768
Фото
Все фото
12
13
10
6
9
Как выглядели галичане 100 лет назад - подборка фото
Как выглядели галичане 100 лет назад - подборка фото
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
Опубликовали неизвестные фото Львова конца 1970-х годов
Опубликовали неизвестные фото Львова конца 1970-х годов
В бидоне нашли архив и аптечку повстанцев
В бидоне нашли архив и аптечку повстанцев
Киевлянин показал дом своего прадеда на Подоле конца ХVIII века
Киевлянин показал дом своего прадеда на Подоле конца ХVIII века
Видео
Все видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
10 тыс. случаев рака щитовидки — последствия Чернобыльской трагедии
10 тыс. случаев рака щитовидки — последствия Чернобыльской трагедии
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
В центре города выкопали погребальную плиту ХІІ в.
В центре города выкопали погребальную плиту ХІІ в.
К 75-летию крупнейшего боя УПА представили видеоролик
К 75-летию крупнейшего боя УПА представили видеоролик
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2628
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1134
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1287
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3033
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2007
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 08:20

Тоннель строили семь лет две страны

  Комментировать
Тоннель строили семь лет две страны
Строительство Евротоннелю. Фото: leu.com

Третий по длине железнодорожный тоннель в мире под Ла-Маншем - Евротуннель официально заработал 7 мая 1994 года. Со времен последнего ледникового периода стало вновь возможным перейти по суше из континентальной Европы в Великобританию.

После Второй мировой войны - в 1973 году, одобрен проект французским и английским парламентами, за которым должно быть прорыт два главных тоннеля и один служебный между ними. Каждые 375 метров строители прокладывали проходы, чтобы соединить главные тоннели со служебным. Каждые 6-8 километров между основными тоннелями строились транспортные переходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Башня разделила парижан на враждующие лагеря

13 000 рабочих и инженеров за семь лет встретились с разных концов тоннеля. Всего британской стороной был построен 84 км тоннеля, а французской - 69 км. Тоннель торжественно открыли королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Строительство Евротоннелю, а также сопутствующей инфраструктуры, обошлось в 16 млрд долларов и только в 2008 году он впервые стал прибыльным.

Евротуннель состоит из трех тоннелей - двух основных, имеющих рельсовый путь для поездов и одного небольшого служебного для аварийной эвакуации людей. Благодаря скоростным поездам, которые развивают скорость до 300 км/ч, из Парижа в Лондон можно добраться за 2 часа 15 минут.

300-метровую временную конструкцию из металла - Эйфелеву башню, открыли для всеобщего обозрения в центре Парижа 6 мая 1889.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тоннель строили семь лет две страны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Тоннель строили семь лет две страны

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 30052
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 19846
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 18579
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 14814
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 14788
История
Как выглядели галичане 100 лет назад - подборка фото
Как выглядели галичане 100 лет назад - подборка фото
12
 Просмотров: 2772
На юге Украины создали немецкий национальный район
На юге Украины создали немецкий национальный район
 1 Просмотров: 684
Откроют выставку об украинцах в лагерях ГУЛАГа
Откроют выставку об украинцах в лагерях ГУЛАГа Просмотров: 90
Коммунисты захватили власть в Крыму
Коммунисты захватили власть в Крыму
 1 Просмотров: 324
Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры
Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
42
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 944
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua