Тоннель строили семь лет две страны

Строительство Евротоннелю. Фото: leu.com

Третий по длине железнодорожный тоннель в мире под Ла-Маншем - Евротуннель официально заработал 7 мая 1994 года. Со времен последнего ледникового периода стало вновь возможным перейти по суше из континентальной Европы в Великобританию.

После Второй мировой войны - в 1973 году, одобрен проект французским и английским парламентами, за которым должно быть прорыт два главных тоннеля и один служебный между ними. Каждые 375 метров строители прокладывали проходы, чтобы соединить главные тоннели со служебным. Каждые 6-8 километров между основными тоннелями строились транспортные переходы.

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13 000 рабочих и инженеров за семь лет встретились с разных концов тоннеля. Всего британской стороной был построен 84 км тоннеля, а французской - 69 км. Тоннель торжественно открыли королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Строительство Евротоннелю, а также сопутствующей инфраструктуры, обошлось в 16 млрд долларов и только в 2008 году он впервые стал прибыльным.

Евротуннель состоит из трех тоннелей - двух основных, имеющих рельсовый путь для поездов и одного небольшого служебного для аварийной эвакуации людей. Благодаря скоростным поездам, которые развивают скорость до 300 км/ч, из Парижа в Лондон можно добраться за 2 часа 15 минут.

300-метровую временную конструкцию из металла - Эйфелеву башню, открыли для всеобщего обозрения в центре Парижа 6 мая 1889.