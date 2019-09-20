"Теща нежелательна": как мужчины и женщины искали себе пару 100 лет назад

Рассказали о брачных объявлениях, которыми пользовались 100 лет назад Фото: facebook

В сети рассказали о забавных брачных объявлениях. С их помощью 100 лет назад мужчины и женщины искали себе пару.

Примеры привел в Facebook Протоиерей Евгений Заплетнюк:

- Девица, светлая блондинка, очень красивая и стройная, хотела бы выйти замуж. Предупреждает, что имеет "грех".

- Унтер-офицер хотел бы соединиться брачными узами с девушкой, которая имеет свой капитал. Свадьба за счет невесты.

- Только что закончившая гимназию девушка желает выйти замуж за холостого и бездетного вдовца с состоянием. Возрастом не стесняться.

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- Вдовец, 42 года, желает жениться на девушке "без прошлого". Образованный, знает музыку. Теща нежелательна.

- Молодой человек, 19 лет, с титулом князя, имеет 100 тыс. капитала, желает найти себе молодую девушку, интеллигентную, с капиталом от 50 тыс.

- 21 год, простого звания, с чистым прошлым, с преданным в 300 гривен, хорошая работница и веселого нрава, поссорившись с женихом Алексеем, желает обязательно выйти замуж за солидного непьющого мужчину.

"С сожалением мы приглашаем на свадьбу моего замечательного сына врача и какой-то голодранки, имя которой я не запомнила. Крупнейшая катастрофа в истории нашей семьи состоится в 9 вечера, в субботу, 8 сентября.", - приглашала на свадьбу сына еврейская мать.

19 сентября в Украине состоялся свадебный бум. Молодожены стремились зарегистрировать официально свои отношения именно в этот магический день. Удачное сочетание трех 9-ток предвещает крепкий брак. В семье будет царить мир и покой. К тому же 2019-й невисокосный, поэтому по мнению астрологов очень удачный для заключения брака.