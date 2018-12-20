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пятница, 21 декабря 2018 08:21

Террористы взорвали самолет в воздухе

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Террористы взорвали самолет в воздухе
Pan Am Flight 103, 21 December 1988

В небе над Шотландией 21 декабря 1988 года взорвался "Боинг-747" американской авиакомпании "Пан Американ". Погибло 243 пассажира самолета, экипаж и 11 человек на земле.

Самолет Боинг 747 авиакомпании PanAm выполнял регулярный рейс из Лондона в Нью-Йорке. В 19:02, когда самолет пролетал над Шотландией, в грузовом отсеке в носовой части самолета произошел взрыв. Образовалась разница между давлением внутри самолета и давлением окружающей среды. В левой части фюзеляжа была дыра шириной полметра. Лайнер наклонился влево и перешел в пикирование.

Первым упал нос с крыльями. При ударе о землю произошло возгорание 91 тонны авиатоплива, находившийся в баках самолета. Огненный шар уничтожил несколько домов в районе. Еще один большой обломок фюзеляжа упал на жилой дом в полмили на северо-восток. Погибло 259 на борту самолета и 11 на земле.

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Совместное расследование полиции и ФБР продолжалось три года. Установлено, что взрыв произошел в грузовом отсеке, где был багаж из Франкфурта-на-Майне. Найденные остатки радиоприемника "Toshiba", в котором находилась бомба и остатки коричневого чемодана, клочки от зонтика, двух пар брюк и детские свитера, которые находились в чемодане вместе с бомбой. Установлено, где были куплены штаны и зонтик - в небольшом магазине на Мальте.

Владелец магазина узнал покупателя - им оказался Абдель аль-Меграхи, проживавший в то время в гостинице неподалеку. Взрыв был организован одним из официальных лиц ливийского государства. В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса. Единственным осужденным за организацию того теракта был ливиец Абдель Бассет Али аль-Меграхи, выпущенный на свободу 20 августа 2009 и встречен в Ливии как герой.

Президент Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама 18 декабря 1972. Операция была жестокой за весь период американо-вьетнамской войны. Длилась 11 дней и унесла жизни 1600 гражданских лиц. Погибли и были взяты в плен 70 американских летчиков.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
декабря

Террористы взорвали самолет в воздухе

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