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воскресенье, 07 ноября 2021 09:20

Теплоход с ранеными и беженцами затонул через несколько минут

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Теплоход с ранеными и беженцами затонул через несколько минут
"Армения" под командованием Владимира Плаушевского 15 раз перевозила раненых и беженцев из Одесита и Севастополя на Кавказ. Фото: https://teplohodarmenia.ru

В Черном море 7 ноября 1941 года судно "Армения" ушло под воду за четыре минуты. В него попала торпеда, погибли около 5 тыс. человек.

В конце сентября 1941 года нацистские войска захватили почти весь Крым. Советская армия отступила к главной черноморской базе – Севастополю. Началась осада города, немцы обстреливали с суши, воздуха и воды. 5 ноября руководство города решило эвакуировать в Туапсе госпитали, лазареты, артистов театра имени, часть партийного руководства и мирное население. Выделили самое большое санитарное судно "Армения".

6 ноября со двух ночи бойцы НКВД с винтовками начали пропускать по спискам на эвакуацию пассажиров на теплоход. Скачали около 300 раненых, медицинский и хозяйственный персонал Севастопольского военно-морского госпиталя. С гражданских на борт пускали только женщин с детьми. На судне вместимостью тысяча пассажиров было более 5 тыс.

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Сразу после отплытия капитан Владимир Плаушевский получил приказ по пути остановиться в Балаклаве. Там судно ждали катера НКВД для погрузки секретных ящиков. 7 ноября в 2 часа ночи "Армения" прибыла в Ялту. Приняли на борт еще руководство пионерлагеря "Артек" с семьями и груз лекарства. В 8 утра в сопровождении двух вооруженных катеров и двух истребителей И-153 "Армения" отплыла из Ялты. Море штормило, шел дождь.

В 11:25 немецкий торпедоносец Heinkel He 111 из состава 26-й бомбардировочной эскадры с дистанции 600 м сбросил две торпеды. Одна из них попала в носовую часть теплохода. Летчики-защитники бросились догонять врага, стреляли по нему из пулеметов, но он скрылся. Когда вернулись – "Армении" не было. 7 ноября 1941 года судно "Армения" ушло под воду за 4 мин. Согласно официальной советской версии, считалось, что на судне погибли около 5 тыс. человек. На сегодняшний день оценки увеличены до 7-10 тыс. человек. Спасти удалось только восьмерых на катере сопровождения. В холодной воде во время шторма даже выжившие от взрыва погибали в считанные минуты. Катастрофа "Армении" по количеству жертв является одной из самых больших в мировой истории. Дело о гибели засекретили.

Поиски судна в Черном море начались только в 2000-х. "Армению" искали экспедиции трех стран – Украины, США и, впоследствии, России. В марте 2020-го на глубине 1,5 км в 30 км от Ялты нашли корпус теплохода "Армения".

30 октября 1941 началась оборона Севастополя во время Второй мировой войны. Его содержали 55 тыс. солдат, имея 150 орудий, 360 самолетов. Немецкое командование стремилось установить контроль над Черным морем. Первыми вступили в бой артиллеристы 54-й батареи береговой обороны в районы поселка Николаевка. Начались бои передовых частей вермахта с боевой охраной.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
ноября

Теплоход с ранеными и беженцами затонул через несколько минут

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