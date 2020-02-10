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вторник, 11 февраля 2020 09:11

Теория двуязычия нации - абсурд

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Теория двуязычия нации - абсурд
Участники Республиканской конференции выступили за предоставление украинскому языку статуса государственного. Фото: conucrania.com

В Киеве 11 февраля 1963-го началась Республиканская конференция по вопросам культуры украинского языка. Организаторы - Киевский государственный университет и Институт языкознания Академии наук УССР. Участники выступили за предоставление украинскому языку статуса государственного.

Конференция проходила в корпусе Киевского университета на бульваре Шевченка. Исследовательница Лидия Орел рассказала, что украинский язык вытесняют из всех сфер жизни. Диктор Петр Бойко предлагал устранить слова-кальки в украинском языке и настаивал на необходимости руководствоваться внутренними правилами украинского языка.

За 5 дней зачитали 27 докладов. В них говорилось, что теория двуязычия нации является абсурдной. Единственным родным языком для украинцев является украинский.

Участники форума обратились к высшим органам государственной власти с ходатайством ввести во всех дошкольных, общеобразовательных и средних учебных заведениях украинский язык обучения. Вся документация в учреждениях, предприятиях должна вестись на родном языке. Шла речь и об увеличении издательства научных трудов, художественных книг и учебников на украинском.

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Конференция стала "публичным протестом" против политики партийно-советского руководства в языковой сфере. Участники выступили за предоставление украинскому языку статуса государственного.

Власти приняли все меры, чтобы не допустить возможного повторения таких встреч. "Активных" украинцев увольняли с работы, им запрещали публично выступать, запрещали конференции. Однако с временной политической "оттепелью" эти репрессии не были слишком значительными.

"Вводим учет музыкальных инструментов. Регулировать их количество и выдачу имеет право исключительно Музыкальный отдел народного комиссариата по просвещению. Все военные и общественные организации должны прекратить выдачу музыкальных инструментов" - такое постановление приняло правительство СССР 18 декабря 1920 года. Документ был призван подчинить власти всех кобзарей и лирников.

Ее участники осудили абсурдную теорию о двуязычии нации и сошлись на том, что у каждого народа есть только один родной язык, у украинского народа - украинский. Присутствующие на конференции выступили с ходатайством перед ЦК КПУ и правительством Украины, чтобы украинский язык вести обучение и издавать учебники, вести дела во всех учреждениях и предприятиях, дублировать фильмы производства других республик. Предложено также, чтобы в республиках Советского Союза, где живет украинское население, открыть общеобразовательные школы с украинским языком обучения (так, как это сделано на Украине для русского и других народов)

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Дата
11
февраля

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Теория двуязычия нации - абсурд

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