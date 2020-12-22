Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 8568
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 612
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2529
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2124
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1935
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
9
6
4
8
11
Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье
Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодовых деревьев в Украине
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
Открыли художественную академию
Открыли художественную академию
С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
Видео
Все видео
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 8577
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1215
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1863
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 414
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 08:20

Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили

  Комментировать
Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили
К выживших направили два вертолета для эвакуации. Такими их увидели пилоты. фото https://www.airlive.net

23 декабря 1972-го спасли 16 из 40 жертв авиакатастрофы рейса 571 Air Force в Андах.

Чартерный рейс с 5 членами экипажа и 40 пассажирами - уругвайскими регбистами-юниорами вылетел 12 октября с аэропорта Карраско в Уругвае. Самолет попал в циклон в Андах, начал снижаться и задел крылом гору на высоте 4,4 тис. м. Отпал хвост и крыло, затем второе крыло, фюзеляж врезался в огромный сугроб. Сразу погибли 12 человек, позже от ран - еще 5. Спасатели Уругвая, Чили и Аргентины искали самолет 8 дней. Потом поиски прекратили.

Выжили ели то, что нашли в багаже. В первый день сожгли все деньги, чтобы согреться. Все больше людей, выживших умирали. Запас еды быстро сокращался. На заснеженной горе не было естественной растительности и животных. Группа решила съесть мясо с тел своих умерших товарищей. Большинство погибших были одноклассниками, близкими друзьями или даже родичами. Когда сошла лавина - погибли еще 8 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аэропорту не разминулись самолеты: 583 человека погибло

Через месяц несколько добровольцев вышли на поиски хвоста самолета с багажом. Нашли чемоданы с одеждой, сигареты, конфеты и аккумуляторы к рации. Починить ее так и не удалось. 12 декабря двое из выживших прошли к подножию гор и попросили местного пастуха о помощи. Он сообщил властям о пассажирах рейса 571. Двое путешественников были спасены.

Всех 16 пассажиров доставили в больницы Сантьяго. Их лечили от высотной болезни, обезвоживания, обморожений, цинги, переломов костей и недоедания. Позже спасатели вернулись на место аварии и похоронили тела погибших под камнями и обломками фюзеляжа. Сверху был установлен железный крест.

На острове Тенерифе на Канарских островах 2 самолета Boeing столкнулось 27 марта 1977-го. Погибло 583 человека. Эта катастрофа остается крупнейшей по числу жертв за всю историю авиации.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 18279
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13077
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 8568
Расстреляли украинскую разведчицу
Расстреляли украинскую разведчицу
 1 Просмотров: 6318
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон 1 Просмотров: 5112
История
Украинские архивы опубликуют 10 млн документов о Холокосте
Украинские архивы опубликуют 10 млн документов о Холокосте Просмотров: 63
Захоронения жертв Голодомора будут искать с помощью новейших технологий
Захоронения жертв Голодомора будут искать с помощью новейших технологий Просмотров: 108
Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье
Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье
9
 Просмотров: 630
Тело замотано в китайский шелк и золотые нити - рассказали о богатом захоронении в Лондоне
Тело замотано в китайский шелк и золотые нити - рассказали о богатом захоронении в Лондоне Просмотров: 189
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
1
Расстреляли украинскую разведчицу
1
У Шмыгаля одна из самых скромных: показали зарплаты в правительстве
Голосов: 90
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть