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воскресенье, 17 ноября 2019 08:20

Театралы сбросили чешских коммунистов

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Театралы сбросили чешских коммунистов
Ученики пражских и братиславских вузов и актеры столичных театров объявили недельную забастовку. Активисты создали Гражданский форум - объединение демократических сил. Фото: https://www.boskovice-festival.cz

В Праге прошла сорокотысячная демонстрация чешских студентов 17 ноября 1989 года. Чешская полиция жестоко разогнала студентов. За неделю на манифесты вышло 75% населения Чехословакии. В историю революция вошла под названием "Бархатная". Коммунистическое правительство ушло в отставку, а новым президентом стал драматург, лидер оппозиции Вацлав Гавел.

В тот день, полвека назад, нацисты убили участника студенческих митингов 24-летнего Яна Оплетала. Тысячи студентов города Праги и их преподавателей вышли на улицы города - протестовали против нацистской Германии, оккупировала Чехословакию. 9 расстреляли, еще 1200 студентов отправили в концлагеря. С тех пор во многих странах отмечают День Студента. Современные чешские студенты получили официальное разрешение на проведение митинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студенты добились отставки министра

Пришло 40 тысяч. Студентов остановили полицейские на Национальном бульваре на пути к Вацлавской площади. Участникам демонстрации предложили разойтись. Оставшихся жестоко избили полицейские. На следующий день ученики пражских и братиславских вузов и актеры столичных театров объявили недельную забастовку. К забастовке присоединились члены художественных и литературных объединений, организаций и установ. Активисты создали Гражданский форум - объединение демократических сил. В его составе были независимые организации, представители церквей и обычные граждане.

Представители власти встретились с лидером Вацлавом Гавелом, начались переговоры. Тот 26 ноября созывает митинг. На общегосударственной забастовки в Праге пришло около 800 000 человек, в Братиславе - около 100 000, в больших городах люди также вышли на площади. Через неделю после начала революции руководство Коммунистической партии во главе с Милошем Якешом подало в отставку. Затем оставил власть и президент Густав Гусак. На досрочных выборах 29 декабря победил Вацлав Гавел.

Верховная Рада УССР 23 октября 1990 проголосовала за отставку премьер-министра Виталия Масола. За 6 дней он уйдет в отставку. 2 октября 1990-го на Майдане в Киеве началась Революция на граните. Украинские студенты начали политическую голодовку. Они выступили против подписания нового сюзного договора, удерживал Украины от независимости.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
ноября

Театралы сбросили чешских коммунистов

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