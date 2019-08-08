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четверг, 08 августа 2019 21:47

Тайник с оружием и документами времен Второй мировой нашли под полицейским участком
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На Ровенщине обнаружили тайник с оружием
Фото: Facebook
На Ровенщине обнаружили тайник с оружием
На Ровенщине обнаружили тайник с оружием
На Ровенщине обнаружили тайник с оружием
На Ровенщине обнаружили тайник с оружием

В Остроге Ровенской обл. под разобранной зданием полиции обнаружили тайник с оружием 40-х годов.

"Сегодня при разборке здания отдела полиции в г. Острог Ровенской области был обнаружен схрон с оружием: 2 венгерские осколочные гранаты образца 1936 (М-36), 4 немецкие гранаты М-24, 2 советские гранаты РГД-33, австрийский пистолет Штаер образца 1912 года, патроны различных калибров (к ружьям различных типов оружия Второй мировой войны), советские винтовки Мосина, листовки и другие артефакты времен Второй мировой войны", - написал глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

Пока не удалось определить, что именно было на месте здания. Предполагают, что это могла быть полицейская управа, штаб-квартира УПА или тюрьма НКВД.

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"Под помещением - многочисленные неисследованные катакомбы. Что таят они?" - добавил Князев.

Директору львовского музея "Тюрьма на Лонцкого" Руслану Забилому передали архив УПА. Его нашел в Турковском районе Львовской области Богдан Пасьович из села Боберка.

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