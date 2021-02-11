Сыграли на древнейшем музыкальном инструменте

Раковина, обнаруженная в 1931 году в пещере Марсулас на юге Франции, оказалась музыкальным инструментом. К такому выводу пришли ученые, которые недавно проанализировали 100-летние снимки и сам предмет.

Раковина принадлежала улитке вида Charonia lampas. Ей около 18 тыс. лет. После открытия предмет назвали ритуальной чашей и забыли о нем, однако во время новых исследований ученые обратили внимание на отверстия в панцире и отсутствие верхних кончиков, говорится в исследовании Science advances.

Благодаря компьютерному моделированию они доказали, что отверстия люди изготовили с помощью орудий труда, а их положение позволяло создавать звуки. Это и навело на мысль о музыкальном инструменте.

Автор: advances.sciencemag.org Древняя раковина, которую более 100 лет назад приняли за ритуальную чашу, могла быть музыкальным инструментом

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Они пригласили профессиональных музыкантов, чтобы те попытались сыграть на раковине. Им удалось сыграть до, до-диез и ре. В дальнейшем ученые планируют создать совершенные трехмерные копии раковины, чтобы узнать, возможно ли будет сыграть другие ноты.

Пещеру Марсулас открыли в 1897 году. Внутри нашли много материальных артефактов и наскальных рисунков, сделанных кроманьонцами и представителями мадленской культуры.

В джунглях Амазонки, на территории Колумбии, нашли десятки тысяч наскальных рисунков, которым 12,5 тыс. лет. Открытие сделали в прошлом году, но держали его в секрете до сих пор. Ученые рассказывают, что возраст находки установили с помощью изображений ныне вымерших животных ледникового периода. На скалах можно увидеть доистрочиного родственника слона мастадонта, палеоламу, вымершего верблюда, гигантских ленивцев и доисторических лошадей. Также рыб, черепах, ящериц, птиц, людей, которые танцуют и держатся за руки, и отпечатки рук. О находке подробно рассказали в непродублированном на этот момент фильме "Тайны джунглей: потерянные королевства Амазонки".