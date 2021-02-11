Сыграли на древнейшем музыкальном инструменте

 
Ексклюзивы
1/5
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 144
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 531
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 720
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 387
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 540
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1899
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1440
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1125
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Фото
Все фото
15
5
4
5
4
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Видео
Все видео
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролики о событиях украинской истории, о которых не вспоминают учебники
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Интервью
1/5
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 153
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 720
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 945
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1440
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1350
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 13:38

Сыграли на древнейшем музыкальном инструменте

  Комментировать

Раковина, обнаруженная в 1931 году в пещере Марсулас на юге Франции, оказалась музыкальным инструментом. К такому выводу пришли ученые, которые недавно проанализировали 100-летние снимки и сам предмет.

Раковина принадлежала улитке вида Charonia lampas. Ей около 18 тыс. лет. После открытия предмет назвали ритуальной чашей и забыли о нем, однако во время новых исследований ученые обратили внимание на отверстия в панцире и отсутствие верхних кончиков, говорится в исследовании Science advances.

Благодаря компьютерному моделированию они доказали, что отверстия люди изготовили с помощью орудий труда, а их положение позволяло создавать звуки. Это и навело на мысль о музыкальном инструменте.

Автор: advances.sciencemag.org
  Древняя раковина, которую более 100 лет назад приняли за ритуальную чашу, могла быть музыкальным инструментом
Древняя раковина, которую более 100 лет назад приняли за ритуальную чашу, могла быть музыкальным инструментом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древнейшие наскальные рисунки в Британии

Они пригласили профессиональных музыкантов, чтобы те попытались сыграть на раковине. Им удалось сыграть до, до-диез и ре. В дальнейшем ученые планируют создать совершенные трехмерные копии раковины, чтобы узнать, возможно ли будет сыграть другие ноты.

Пещеру Марсулас открыли в 1897 году. Внутри нашли много материальных артефактов и наскальных рисунков, сделанных кроманьонцами и представителями мадленской культуры.

В джунглях Амазонки, на территории Колумбии, нашли десятки тысяч наскальных рисунков, которым 12,5 тыс. лет. Открытие сделали в прошлом году, но держали его в секрете до сих пор.

Ученые рассказывают, что возраст находки установили с помощью изображений ныне вымерших животных ледникового периода. На скалах можно увидеть доистрочиного родственника слона мастадонта, палеоламу, вымершего верблюда, гигантских ленивцев и доисторических лошадей. Также рыб, черепах, ящериц, птиц, людей, которые танцуют и держатся за руки, и отпечатки рук.

О находке подробно рассказали в непродублированном на этот момент фильме "Тайны джунглей: потерянные королевства Амазонки".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сыграли на древнейшем музыкальном инструменте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 77800
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 34650
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 26289
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 24570
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 19305
История
Раскопали могилу вампира
Раскопали могилу вампира Просмотров: 972
Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору
Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору
 Просмотров: 657
Ведущую партию возглавила новая лидерка
Ведущую партию возглавила новая лидерка
 Просмотров: 126
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
15
 Просмотров: 4851
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
12
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
Голосов: 26
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть