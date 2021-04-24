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понедельник, 26 апреля 2021 10:20

Сыграл ключевую роль в провозглашении независимости - историк о последствиях Чернобыля

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Сыграл ключевую роль в провозглашении независимости - историк о последствиях Чернобыля
Тысячи киевлян вышли на парад 1 мая 1986 года Фото: walking.kiev.ua

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Власть скрывала правду от людей.

"В Киеве узнали об аварии из сообщений радио "Голос Америки" и "Свободная Европа". Начали распространяться слухи. Но для украинского коммунистического руководства были более важными события – первомайская демонстрация и Велогонка Мира. Меры предосторожности были введены с большим опозданием, чтобы не вызвать панику. Однако она началась, поскольку люди не только слышали "вражеские голоса", но и имели знакомых или родственников в руководстве компартии", – рассказывает Gazeta.ua историк Кирилл Галушко.

Сокрытие информации стало одним из факторов роста недоверия к советскому режиму в Украине.

"В течение последних 20 лет оппозиционные настроения подавлялись, и в конце концов национально-демократическое движение в Украине формировалось с опозданием по сравнению с Москвой, странами Балтии и Закавказьем. Но Чернобыль изменил настроения. КПУ начала терять контроль над обществом. Принесение в жертву Украины ради советских атомных проектов начало вызывать массу вопросов: почему эти АЭС – у нас, а не, например, в Сибири? И понадобилось три года, чтобы у нас появился Народный рух, который сразу получил массовую поддержку. Поэтому роль Чернобыльской катастрофы в дальнейшей независимости – одна из ключевых", – считает историк.

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26 апреля проходит 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества - взрыва на Чернобыльской АЭС. Красноречивым напоминанием об этой трагедии является Припять – город-легенда, где поселились боль и воспоминания.

Как сейчас выглядит некогда первый в Украине город энергетиков, – показал фотокорреспондент Эльдар Сарахман.

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Дата
26
апреля

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

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