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пятница, 04 июня 2021 01:13

Связан с римским правителем. Давний городов показался после спуска водохранилища

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Связан с римским правителем. Давний городов показался после спуска водохранилища
В Грузии исследовали древний мост. Фото: Gocha Nozadze

В грузинском городе Мцхета после открытия шлюзов на плотине люди смогли увидеть древний мост Помпея.

Уровень воды в реке Мтквари упал. Археологи получили 48 ч. на изучение моста, сообщает НВ.

Мост Помпея в течение тысячелетий был важным перевалочным пунктом для торговцев. Его назвали в честь римского императора Помпея. Он вторгся на Кавказ в I в. до н.э. Участвовал в битве при Мцхете. Историки считают, что на этом месте переправы существовали задолго до Помпея.

1926 городов Помпея затопило после строительства плотины гидроэлектростанции в 2 км ниже по течению. Сначала хотели взорвать мост, но археологи добились его сохранения.

28 мая частные операторы плотины открыли шлюзовые ворота и снизили уровень реки. На фотографирование и изучение моста археологи получили 48 ч.

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"У археологов должна быть возможность провести первичные работы. Конечно, этого срока недостаточно для полноценного исследования, но это первый шаг, и мы продолжим очень активно работать с Energo-Pro Georgia, чтобы сохранить это место культурного наследия", - сказала министр культуры Грузии Теа Цулукиани.

На северо-востоке Турции в районе города Эрзурум археологи обнаружили могилу внучки грузинской царицы Тамар - Гурджи-Хатун. Исследователи считают, что нашли саркофаги Гурджи-Хатун и ее сына, султана Ала ад-Дина Кейкубат II, сообщает посольство Грузии в Турции.

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