Святой или воин - в древнем дворце Крыма нашли тысячелетний медальон

Медальон обнаружили во время раскопок на территории княжеского дворца на плато Мангуп Фото: КФУ имени Вернадского

В оккупированном Крыму на Мангупском плато нашли византийский медальон. Когда-то на том месте располагался Дорос - столица средневекового княжества Феодоро.

Украшение изготовили в X-XII вв. С того времени хорошо сохранилось. Считают, что его носили представители византийских гарнизонов или управляющие землями княжества, сообщают "Новости Крыма"

На медальоне изображен конный всадник - кого-то из святых или воинов, культ которых был популярен на византийском пограничье. Возможно, Святой Георгий или Димитрий Солунский, впрочем, сказать точно специалисты сейчас не могут.

В ходе экспедиции археологи также раскопали жилые массивы и различные предметы быта византийцев.

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