Святого Зосимы: что обязательно нужно сделать сегодня

Изображение святого Зосимы держали на пасеках для охраны пчел. Фото: visnik-press.com.ua

2 октября украинцы празднуют День святого Зосимы - покровителя пчел. Наши предки верили, что если в этот день не угостить нищего медом, - весь год будет неудачным.

В Украине уважаемыми оберегами пчеловодства издавна были святые преподобные Зосима и Савватий. К ним обращались с молитвами и просьбами о помощи при работе с пчелами.

В одной из молитв говорится о путешествии святых Зосимы и Савватия в дальние страны. Они принесли пчелиную матку и, пустив ее на нашу землю, положили этим начало пчеловодству. На каждой пасеке находилась икона этих святых. Они изображались с ульем пчел и с разными пасечными орудиями: лестницей, веревкой или топором.

Для укрепления иммунитета с этого дня держали пчелиную девятину: натощак утром съедали ложку меда и запивали теплой водой. Так надо было делать до 10 октября.

Приметы на 2 октября

Южный ветер предвещает хороший урожай озимых в следующем году.

Листья 2 октября с деревьев опадает, - пора ставить ульи в пасеки.

Если пчелы заделывают отверстия в улье, зима будет холодной и снежной.

Рожденным 2 октября покровительствует судьба. Такие люди могут стать хорошими пчеловодами. Носить им следует агат, пишет znaj.ua .

Пословицы говорят: "Рои роятся - Зосима-Савватий веселятся"; "Что у пчел в сотах, то Зосима-Савватий дали", "Пасечники Зосима и Савватий пчел растят, цветы медом наливают".

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