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вторник, 05 января 2021 08:20

Священную корону перехватили американские солдаты

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Священную корону перехватили американские солдаты
С 2000 года корона выставляется в центральном зале Парламентского дворца в Будапеште. Фото: CSvBibra

Государственный секретарь США 5 января 1978-м привез корону Святого Иштвана в Будапешт. После Второй мировой венгерскую святыню хранили в США.

Иштван I Святой (969-1038) - основатель венгерской монархии. 25 декабря 1001-го его короновал Папа Римский первым королем Венгерского королевства. Корона сделана из золота и прикрашена19 изображениями святых, покрытыми эмалью, драгоценными камнями, жемчугом, альмандинами. Считается одной из главных национальных реликвий венгерского народа. 55 владельцев короны ее теряли, похищали, оплачивали ею долги, использовали в качестве залога. При нападении врагов ее прятали.

Последний раз короновали императора Австрии Карла IV в Буде 1916-го. Там она и оставалась до конца Второй мировой войны. Нацистский лидер Венгрии Ференц Салаши вывоз золото и корону Иштвана. Но к австрийскому Зальцбургу состав не доехал. Солдаты американской армии перехватили 24 вагона с ценностями на общую сумму $ 200 млн. И корону. Сокровища переправили на военно-воздушную базу Форт Нокс.

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После войны американцы и венгры 20 лет договаривались о возвращении Короны Иштвана. 1978-го Корону завезли в национальный музей. Охраняли сокровище правительственная гвардия и вооруженная охрана музея. В 2000 году Государственный совет Венгрии объявил корону Иштвана I государственным символом независимо от формы правления в стране. Выставляется в центральном купольном зале Парламентского дворца в Будапеште.

При поддержке папы римского Сильвестра II 25 декабря 1001 коронован Иштван Арпад, который стал первым королем Венгерского королевства. Иштван пережил своих трех детей, вызвало дальнейшие кровопролитные конфликты среди его родственников, которые боролись за престол после его смерти 15 августа 1038. Он похоронен в Секешфехерваре. По инициативе папы Григория VII в 1083 году Иштван был канонизирован вместе со своим сыном Имре.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
января

Священную корону перехватили американские солдаты

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