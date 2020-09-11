Суд вынес приговор 39 воинам

Киевская губернская ЧК приговорила к расстрелу 39 организаторов антибольшевистского восстания Фото: wikipedia

11 сентября 1921 года Киевская губернская чрезвычайная комиссия рассмотрела дело участников Всеукраинского повстанческого комитета и Киевской военной организации сечевых стрельцов под руководством атамана Тихона Бесарабенко.

Всех подсудимых обвинили в попытке организации антисоветского восстания "с целью установления петлюровского режима", - об этом в Facebook пишет историк Анна Черкасская.

39 обвиняемым комиссия назначила высшую меру наказания - расстрел. Другим - разные сроки заключения в большевистских концентрационных лагерях.

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Верховный революционный трибунал Советской Украины создали 15 апреля 1919-го. Соответствующий декрет издал Всеукраинский центральный исполнительный комитет - ВУЦИК. Чрезвычайный суд рассматривал особо важные дела о "дискредитации советской власти, контрреволюционных выступлениях, саботаже, должностных преступлениях и шпионаже". Их передавали в ВУЦИК лично Совнарком Украины и наркомат юстиции. Расследование проводили верховные народные следователи. Заседания трибунала были открытыми.