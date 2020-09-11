Суд вынес приговор 39 воинам

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
1 Просмотров: 648
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 549
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1467
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1125
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 513
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
29
14
17
4
17
Правил службу сидя: в музее показали Евангелие, жезл и посуду митрополита Шептицкого
Правил службу сидя: в музее показали Евангелие, жезл и посуду митрополита Шептицкого
Как центр украинского города превращали в торжище - подборка фото
Как центр украинского города превращали в торжище - подборка фото
Жили надеждой на лучшее - опубликовали архив сельского фотографа 1950-1970 годов
Жили надеждой на лучшее - опубликовали архив сельского фотографа 1950-1970 годов
Восстановили уникальное надгробие украинского князя, которое уничтожили советские диверсанты
Восстановили уникальное надгробие украинского князя, которое уничтожили советские диверсанты
Как проходили будни украинцев - подборка фото 1938 года
Как проходили будни украинцев - подборка фото 1938 года
Видео
Все видео
Теракт 9/11: день, который изменил США
Теракт 9/11: день, который изменил США
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
В древнем захоронении ребенка нашли керамику и украшения
В Швеции отметили арт-инсталляцию, посвященную Голодомору
В Швеции отметили арт-инсталляцию, посвященную Голодомору
Из Польши начали выселять украинцев
Из Польши начали выселять украинцев
В колодце нашли мумии
В колодце нашли мумии
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 117
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2322
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 675
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9999
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 225
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 369
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
пятница, 11 сентября 2020 12:49

Суд вынес приговор 39 воинам

  Комментировать
Суд вынес приговор 39 воинам
Киевская губернская ЧК приговорила к расстрелу 39 организаторов антибольшевистского восстания Фото: wikipedia

11 сентября 1921 года Киевская губернская чрезвычайная комиссия рассмотрела дело участников Всеукраинского повстанческого комитета и Киевской военной организации сечевых стрельцов под руководством атамана Тихона Бесарабенко.

Всех подсудимых обвинили в попытке организации антисоветского восстания "с целью установления петлюровского режима", - об этом в Facebook пишет историк Анна Черкасская.

39 обвиняемым комиссия назначила высшую меру наказания - расстрел. Другим - разные сроки заключения в большевистских концентрационных лагерях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 140 человек - показали дневной отчет чекиста

Верховный революционный трибунал Советской Украины создали 15 апреля 1919-го. Соответствующий декрет издал Всеукраинский центральный исполнительный комитет - ВУЦИК.

Чрезвычайный суд рассматривал особо важные дела о "дискредитации советской власти, контрреволюционных выступлениях, саботаже, должностных преступлениях и шпионаже". Их передавали в ВУЦИК лично Совнарком Украины и наркомат юстиции. Расследование проводили верховные народные следователи. Заседания трибунала были открытыми.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд вынес приговор 39 воинам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Суд вынес приговор 39 воинам

Гетьман отрекся от булавы

В Крыму произошло землетрясение

Арестовали Джемилева

Теракт 9/11: день, который изменил США

Самое читаемое
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19 Просмотров: 6732
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова &quot;зупа&quot; в учебнике
Женщина вызвала полицию, потому что не понимала значение слова "зупа" в учебнике Просмотров: 5463
Ветеран застрелился в прямом эфире
Ветеран застрелился в прямом эфире Просмотров: 5275
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
5
 Просмотров: 4437
Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа
Каменских призналась, что не хотела замуж за Потапа Просмотров: 3618
История
Гетьман отрекся от булавы
Гетьман отрекся от булавы
 Просмотров: 432
В Крыму произошло землетрясение
В Крыму произошло землетрясение
 Просмотров: 810
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень Просмотров: 1242
Арестовали Джемилева
Арестовали Джемилева
 Просмотров: 306
Теракт 9/11: день, который изменил США
Теракт 9/11: день, который изменил США
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
9
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
6
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
3
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
3
Стало известно, кто будет инспектировать украинские позиции под Шумами
3
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
Голосов: 13
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua