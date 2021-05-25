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вторник, 25 мая 2021 10:26

Суд оправдал убийцу украинского политика

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Суд оправдал убийцу украинского политика
Суд над убийцей Симона Петлюры Самуилом Шварцбардом проходил 18–26 октября 1927 года в Париже. Фото: предоставил Ярослав Файзулин

Завербованный советскими спецслужбами эмигрант из Российской империи Самуил Шварцбард расстрелял Главного Атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюру в центре Парижа 25 мая 1926-го. От ранений украинец умер в больнице. Благодаря тайной деятельности Кремля, суд оправдал нападающего.

Перед тем Москва вела кампанию по дискредитации имени лидера украинского освободительного движения. Когда не удалось это сделать, пошла на его ликвидацию. Разработали хитрый план. Украинцы раскрыли его, но на суде не смогли преодолеть давление заказанных Советским Союзом юристов и пропагандистов.

"Только большевикам мог мешать этот носитель единого популярного в Украине и незапятнанного политического имя, - записал после убийства в дневнике вице-президент Всеукраинской академии наук Сергей Ефремов. - Даже теперь, когда у него не было никакой реальной силы, все же призрак этого имени грозно стояла перед большевиками".

Свидетельства очевидцев, документы полиции и службы безопасности Франции говорили, что Шварцбард не мститель-одиночка. Его жена Хинда на допросе в день убийства рассказала, что в полдень ее мужу кто-то звонил. После разговора он выбежал из дома. Очевидно, сообщник сообщил Шварцбарда, что Петлюра сам пошел в ресторан и появилась удобная возможность для покушения.

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Во время обыска квартиры Шварцбарда полиция находит письмо от Самуила к Хинде: "Моя дорогая жена, я иду выполнить свой долг для моего бедного народа, который били, мучили и угнетали, - тысячи бедных евреев беззащитных. Петлюра отвечает за это, я отомщу ему. Прошу тебя быть героически спокойной. Я тебя никогда не забуду. Я не могу так жить. Твой навсегда".

На допросах Самуил говорит, что писал письмо дома и отправил перед покушением. Но это не так. Отослано оно пневматической почтой из отделения №113 на площади Отель де Виль - далеко от места преступления. На почтовой печати указанное время отправления - 14:35. На тот момент Шварцбарда уже арестовали. Вместо отработать версию о сообщнике, полиция считает этот факт за ошибку. Хотя это невозможно, ведь цифры на печати меняют каждые 5 мин.

Больше о покушении на Симона Петлюру и процессе над Самуилом Шварцардом читайте в журнале "Країна" за 20 мая 2021 года.

Симон Петлюра родился 22 мая 1879-м в Полтаве. После духовной семинарии преподавал и редактировал украинские издания на Кубани, в Киеве, Львове, Санкт-Петербурге и Москве. Во время Первой мировой войны выступал инициатором и организатором проведения Украинского съезда Западного фронта в Минске.

1917-го избран председателем украинской фронтовой совета. Приобщался к работе Центральной Рады. Стал членом правительства, вел работу по украинизации армии. Весной 1919-го Симона Петлюры выбрали председателем Директории Украинской Народной Республики.

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Дата
25
мая

Суд оправдал убийцу украинского политика

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