Студента арестовали за украинский флаг

Через 5 дней - 27 июля студент Даниил Мигаль в Монреале выбежит на поле с украинским флагом на матче СССР - ГДР Фото: Youtube.com

Канадская полиция арестовала 22-летнего студента Любомира Шуха в Монреале 22 июля 1976-го. Вина состояла в том, что во время олимпийских соревнований размахивал украинским флагом.

Газета "Свобода" в Джерси, США, в 1976-м сообщала, что мужчина сидел в первых рядах Монреальского стадиона с украинским флагом. Тогда соревновались женские команды СССР и Румынии по гандболу. Большинство команды СССР - девушки из киевского "Спартака". Полиция подошла к парню и приказала покинуть арену. Он несколько раз поднял флаг вверх, за что полиция начала выталкивать его. Началась схватка, в ходе которой студента прижали к полу и доставили в местный участок. За несколько часов отпустили с условием явиться в суд 26 июля.

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На следующий день инцидент дошел до прессы. Дело вынесли в Олимпийский прессовый центр. Оказалось, что не советские тренеры приказали убрать флаг, а распорядитель стадиона. Объяснил это тем, что флаг представлял собой политический протест. Только флаги существующих государств разрешены на арене, а это потенциально "взрывным".

На вопрос, арестовывала бы людей полиция за флаг Квебека, не ответил. Любомира Шуха признали невиновным.

Украинские эмигранты создали в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая" 3 июля 1885-го. Его руководителем стал священник из Галичины Иван Волянский. Мужчина прибыл в город Шенандоа, Пенсильвания, в 1884-м. Большинство украинцев, прибывших с ним на чужбину, происходили из деревни. Уже через год существования общества совместными усилиями Волянский и эмигранты возвели здание первой украинской католической церкви.