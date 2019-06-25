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вторник, 25 июня 2019 23:14

Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы самого известного фотографа УССР
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1970, Киев. Новые дома на Русановке
Фото: Архив Ирины Пап
1971, начало строительства Чернобыльской АЭС
1962, киевский цирк
1965, Киев, пешеходный мост
1960 год. На переднем плане Майдан

В интернете показали работы советской фотографини Ирины Пап.

Она фотографировала Украину в 50х-60х годах, сообщает amnesia.in.ua.

Ирина Пап родилась в Киеве в 1917 году. Окончила Киевский институт киноинженеров. После него ее направили в московскую студию кинохроники. В Киев она вернулась после войны, в 1944.

С 1956 года Ирина Пап работала фотокорреспондентом газеты "Известия" по Украине. В 1964 году она входит в двадцатку лучших женщин-фоторепортеров мира по версии немецкого справочника по истории фотографии.

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До нашего времени дошло мало работ Пап. Негативы оставались в редакциях. В 1991 году фотограф Валерий Милосердов нашел коробку с архивом в куче строительного мусора в фотолаборатории "Известий".

В интернете показали цветные открытки с видами Львова. Их выдали в 1979 году в киевском издательстве "Искусство".

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