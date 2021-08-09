Строители случайно раскопали массовое захоронение жертв пандемии

В Польше умерших от чумы семьями хоронили в одни могилы. Фото: Mateusz Klimek

В польском городе Миколайки при строительстве жилого дома обнаружили захоронение погибших от чумы в XVIII в.

Строители обратились к археологам, когда нашли скелеты. Те нашли поселение эпохи неолита и римского периода, и два кладбища, сообщает Wydarzenia.

Одно из кладбищ датировали XVIII в. В этот период северо-восток Польши страдал от чумы. В тогдашних документах писали, что на кладбище у церкви не хватало места для захоронений. Тела хоронили по дороге в город Мронгово.

Исследователи нашли 60 могил и более 100 останков умерших людей. Во многих могилах хоронили целые семьи.

Второе кладбище относят к началу XIX в. Оно более структурировано и многослойное.

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Археологи сообщили, что сначала кости изымут для исследования, а затем их похоронят все вместе в братской могиле.

В Миколайках археологи также нашли остатки городища времен неолита. В нем обнаружили фрагменты керамической посуды и бусины из синего стекла.

Ученые узнали больше о девочке, похороненной с зябликом во рту в пещере Тюнель Вельки на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше. Исследователи установили, что 10-12-летняя девочка не была славянкой. Вероятно, она попала в регион в середине XVII в. вместе с финскими войсками, которые поддержали вторжение шведского короля Карла X Густава в Польшу.